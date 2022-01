Julius Randle s’excuse finalement pour son geste contre les fans des Knicks

Entre Julius Randle et les fans des Knicks en ce moment, c’est « Je t’aime… moi non plus ». L’intérieur new-yorkais a posté un message sur Instagram pour s’excuser auprès du public, quelques heures après avoir montré son pouce vers le bas lors de la venue des Celtics.

Un geste, comme il l’a expliqué, signifiant ni plus ni moins « Fermez-la ! », en réponse aux critiques dont il a fait l’objet récemment. La veille de ce match, il avait plutôt affiché une attitude « je-m’en-foutiste »…

Le MIP en titre a pris du recul (et peut-être écouté son conseiller en communication…) pour voir dans son comportement « un exemple de la façon dont parfois vous dites des choses que vous regrettez, aux gens que vous aimez. Je veux juste envoyer un message bref à nos fans et être clair : j’aime NYC, faire partie de cette équipe et de cette franchise. Et comme la plupart des fans des Knicks, je suis vraiment passionné à l’idée qu’on réussisse. »

L’intérieur dit avoir apprécié la façon dans les locaux l’ont accueilli et accepté, sa famille et lui. « Ils nous ont fait nous sentir bien après notre décision de nous engager à long terme avec l’équipe l’été dernier », lâche-t-il en référence à sa prolongation de contrat jusqu’en 2026, moyennant 117 millions de dollars.

« J’aurais dû gérer les choses différemment hier soir et m’exprimer avec plus de professionnalisme et un langage plus approprié dans le feu de l’action », concède-t-il. […] « Personne ne veut gagner plus que moi, je vais continuer à faire preuve de loyauté et de dévouement envers mes coéquipiers, toute l’organisation des Knicks et les fans qui nous ont montré, à ma famille et à moi, tant d’amour. Je vais continuer à me concentrer sur l’avenir. »

Il faudra patienter jusqu’à lundi prochain, et la réception des Spurs, pour retrouver Julius Randle au Madison Square Garden. Le pouce levé cette fois ?