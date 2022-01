Le Magic prolonge son président et son GM jusqu’en 2026

Après avoir fait sauter son effectif la saison passée, le Magic fait dans la stabilité avec ses dirigeants. ESPN rapporte en effet que la franchise entend prolonger les contrats de son président, Jeff Weltman, et de son GM, John Hammond, jusqu’à la saison 2025/26. Le grand patron du Magic, Alex Martins, avait engagé les négociations dès la fin de la saison dernière et a récemment finalisé les termes des nouveaux contrats.

On rappelle que les deux hommes ont été recrutés à la même époque, en mai 2017. Avec eux, Orlando s’est qualifié deux années de suite en playoffs (2019 et 2020), pour deux éliminations dès le premier tour, après avoir manqué les phases finales depuis 2012 et le départ de Dwight Howard.

Ils ont décidé de lancer l’opération reconstruction en cours de saison dernière en échangeant les trois têtes de gondole de l’équipe : Nikola Vucevic, Aaron Gordon et Evan Fournier. Ils ont également procédé à du changement sur le banc avec l’arrivée de Jamahl Mosley cette année, en remplacement de Steve Clifford, en poste depuis 2018.

L’idée étant de faire confiance à une génération de jeunes joueurs récupérés à la Draft ou via les échanges (Franz Wagner, Jalen Suggs, Cole Anthony, Wendell Carter Jr, Mo Bamba…), en attendant le retour d’autres espoirs gravement blessés (Markelle Fultz et Jonathan Isaac).

Avec 7 victoires pour 34 défaites, Orlando est actuellement la pire équipe de la ligue.