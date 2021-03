Le Magic s’explique sur l’explosion de son effectif

Scotché à la 14e place à l’Est, le Magic paie un lourd tribut aux blessures de joueurs majeurs, et malgré la meilleure saison en carrière de Nikola Vucevic, impossible d’être à son meilleur niveau, ni de se mêler dans le Top 8.

Résultat : plutôt que de bricoler pour accrocher le « play-in », la direction a préféré tourner la page et même fermer un chapitre de sept ans ! Comment ? Tout simplement en échangeant ses trois têtes de gondole que sont Aaron Gordon, Evan Fournier et Nikola Vucevic, coéquipiers depuis 2014. « C’était une décision importante pour la franchise, on sentait qu’on pouvait être en playoffs pour la troisième année d’affilée mais les blessures nous ont fait beaucoup de mal. Ça a changé notre équipe, notre motivation et nos ambitions pour cette saison » se justifie Jeff Weltman, le président de la franchise.

C’est au lendemain d’une victoire prometteuse face aux Suns, pourtant la meilleure équipe en déplacement de la NBA, que la direction a choisi d’entamer sa reconstruction. « On est arrivé à la trade deadline avec deux possibilités : soit on essayait de renforcer l’équipe, soit on en profitait pour recommencer un nouveau cycle. L’occasion s’est présentée et on a décidé de commencer quelque chose de nouveau. Nous empruntons un nouveau chemin et je suis excité par cette idée. Je pense que ça va être un bon moyen pour l’équipe de se reconstruire. »

« Vous devez prendre le recul nécessaire pour savoir où vous en êtes, où vous voulez aller et voir si vous êtes capables d’y arriver »

Pour commencer ce nouveau projet, le Magic a notamment fait le choix de conclure un deal avec Chicago incluant Wendell Carter Jr. et deux premiers tours de Draft. « On ne souhaite que le meilleur à Vucevic et je sais qu’il aura beaucoup de succès avec sa nouvelle équipe tout comme les autres qui sont partis. Nous estimons qu’avoir deux premiers tours de Draft est intéressant parce que ça vaut de l’or aujourd’hui en NBA. Nous avons aussi Wendell Carter Jr qui va bientôt avoir 22 ans. C’est un joueur en développement, encore dans son contrat rookie et pour nous ce sont trois éléments intéressants alors que Vucevic va avoir 31 ans et il possédait un gros contrat. Cet échange nous donne de la souplesse. »

La question financière a donc été importante. « On arrivait en fin de cycle avec les joueurs, notre situation financière devenait de plus en plus compliquée. C’est notre boulot de monter une équipe très compétitive en peu de temps avec de très bons joueurs mais en voyant notre saison actuelle, ça a complétement évolué. Les gars savaient depuis l’année dernière qu’au vu de notre situation financière, on aurait sensiblement la même équipe cette année même si on souhaitait faire des mouvements. »

Bloqué par les contrats de ses joueurs majeurs, et alors que Aaron Gordon voulait partir et qu’Evan Fournier allait tester le marché, c’était le moment d’obtenir des contreparties.

« Je ne vois pas ça comme une décision difficile mais plutôt comme la bonne décision à prendre car vous devez prendre le recul nécessaire pour savoir où vous en êtes, où vous voulez aller et voir si vous êtes capables d’y arriver. Imaginez que l’année prochaine, on se dit qu’on peut le faire, sauf qu’il y a une blessure qui change tout. On retombe alors dans une position difficile avec Vucevic qui prend 32 ans et Aaron Gordon en fin de contrat… Il y a des facteurs que vous devez prendre en compte. »

« Désormais nous pouvons commencer à penser à cette reconstruction, censée nous amener au titre »

Aujourd’hui, l’heure est à la patience du côté du Magic avec cette reconstruction qui risque de prendre du temps. « Nous devons être patients et nous le serons. On ne se donne pas de calendrier précis sur quoi que ce soit, nous voulons faire ça comme il faut et nous utiliserons tous les moyens à disposition pour améliorer notre équipe. Je suis vraiment content de notre situation actuelle. Nous avons une énorme souplesse financière et nous voulons prendre le temps pour trouver les bonnes solutions afin de redevenir compétitifs. »

Orlando ne veut plus seulement jouer les victimes expiatoires en playoffs, chose qu’il n’était sans doute pas possible de faire avec cet effectif. « Notre plan est de construire une équipe compétitive et même si on a eu quelques victoires en playoffs et qu’on a progressé en tant qu’équipe, vous devez accepter le fait que certains contrats se terminent et vous ne pouvez pas les perdre contre rien. Surtout, vous devez vous demander si votre équipe tient la route pour faire quelque chose de grand en playoffs et nous nous sommes posé la question. Évidemment, nous sommes dans une période de reconstruction mais nous allons regarder toutes les éventualités pour améliorer cette équipe. Je pense que notre position actuelle est intéressante, avec une bonne souplesse financière et beaucoup d’atouts en notre possession. »

Un chantier qui doit ramener le Magic vers le haut de la conférence Est comme à l’époque Dwight Howard. « Désormais nous pouvons commencer à penser à cette reconstruction, censée nous amener au titre. »