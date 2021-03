Evan Fournier rejoint Boston !!!

C’était dans les tuyaux depuis la veille, et c’est officiel : Evan Fournier rejoint les Celtics en échange de deux seconds tours de Draft et une « trade exception » de 17 millions de dollars. Le Magic a choisi la « trade deadline » pour lancer son opération reconstruction, et après Nikola Vucevic, parti à Chicago, c’est son ami et coéquipier Evan Fournier qui rejoint les Celtics.

En fin de contrat, Fournier joue actuellement le meilleur basket de sa saison, et il quitte Orlando sur un « game winner » face aux Suns ! Capable de jouer sur les postes 2 et 3, le Français devrait être le 7e homme et le leader offensif du banc, à moins que Brad Stevens ne décide de décaler Jayson Tatum au poste 4, et de débuter avec le Français et Jaylen Brown sur les extérieurs.

Sportivement, c’est une très bonne nouvelle pour Fournier qui rejoint un vrai candidat aux playoffs, même si les Celtics ont raté leur première partie de saison. Pour les Celtics, c’est un renfort de choix, et les dirigeants ont une autre cible en vue. Selon le New York Times, Aaron Gordon pourrait en effet l’accompagner dans un deal séparé.