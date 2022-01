Deux nouveaux coloris pour la Trae Young 1

La Trae Young 1 continue d’être au cœur des préoccupations d’adidas qui va garnir la collection de la première chaussure signature du meneur des Hawks de deux nouveaux coloris.

On commence par la « Pixels » dont la tige est composée de ce coloris pixelisé repartissant des touches d’orange, de noir, de rouge et deux nuances de bleu. La semelle ressort en bleu clair tandis que les finitions, les languettes et l’intérieur du col sont en noir, tout comme les trois bandes présentes sur la semelle intermédiaire.

Le deuxième coloris « CNY » sera au rendez-vous du nouvel an chinois le 1er février prochain. Celui-ci en blanc rouge et bleu est notamment inspiré de la culture chinoise par les motifs recouvrant sa tige qui repose sur une semelle intermédiaire blanche, sur laquelle ressort le logo adidas en rouge, et une semelle extérieure bleu clair.

Les deux modèles devraient sortir dans les semaine à venir. La « Pixels » est annoncée à 140 dollars, la « CNY » à 130. À Suivre…

(Via SneakerNews & KicksOnFire)

