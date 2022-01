Nike ressort une Kyrie 7 « Weatherman »

La Kyrie 7 d’inspiration thermique se voit dotée d’une nouvelle vie. Alors que la campagne pour accompagner la sortie de la Kyrie 8 bat son plein, Nike a ressorti une Kyrie 7 Weatherman « alternate », disponible sur le territoire américain depuis vendredi dernier au prix de 140 dollars.

Cette version reprend la même combinaison de couleurs que sur le modèle sorti en juin dernier, notamment sur le talon, et alterne la répartition sur le reste de la chaussure, avec une tige plus sombre, en noir et vert foncé, mais une semelle plus vive, en vert clair et rouge. La seule différence au niveau des couleurs se situe au niveau des contours du « swoosh » présent en doré sur l’empeigne.

(Via KicksOnFire)

