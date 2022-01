Austin Rivers, le guerrier de Denver

Quand Austin Rivers s’est encore blessé au pouce, le 3 janvier dernier, les médecins lui recommandaient de prendre quatre à six semaines de repos, afin qu’il se rétablisse entièrement. Sauf que le « combo-guard » de 29 ans — conscient que son équipe était déjà bien affaiblie sur les lignes arrières — a refusé, préférant jouer malgré la douleur.

Diminué, mais pas abattu, le joueur des Nuggets serre donc les dents et, cette nuit, il en a profité pour signer son meilleur match de la saison, sur le parquet du Thunder. Auteur de 22 points, 5 rebonds et 3 interceptions en 31 minutes, le tout à 6/9 à 3-points, l’ancien meneur/arrière des Clippers a terminé meilleur marqueur de cette partie, remportée sur le fil par Denver.

« Il a été notre meilleur joueur en défense, mais il a sans doute été également notre meilleur joueur en attaque », livrait d’ailleurs son coach, Michael Malone.

Le plus important dans la prestation d’Austin Rivers, c’est qu’il se soit avéré déterminant pour son équipe dans le « money-time », quand celle-ci connaissait une seconde période compliquée : seulement 38 points marqués au total, à 38% aux tirs et 18% à 3-points. Et qu’elle était, surtout, menée 93-88 par Oklahoma City, à quatre minutes de la fin.

« J’adore être sur le parquet, notamment en fin de partie. C’est ce que je préfère, car chaque possession compte », confiait à ce sujet le principal intéressé.

Quand Austin Rivers joue les sauveurs

À trois minutes de la fin, Austin Rivers a ainsi fait parler son côté « clutch », plantant d’abord un gros 3-points pour égaliser à 93-93, puis réussissant un « layup » difficile, malgré la contestation de Mike Muscala, pour remettre les Nuggets aux commandes sur la possession suivante.

Et les 22 points du 10e choix de la Draft 2012 furent d’autant plus capitaux pour Denver, compte tenu de la (très relative) discrétion de Nikola Jokic (22 points, 18 rebonds et 6 passes, à 8/21 aux tirs). La faute, notamment, aux incessantes prises à deux auquel a dû faire face le « Joker », dans les moments chauds.

« Il est confronté aux défenses les plus folles », estimait d’ailleurs Austin Rivers, concernant le MVP 2021, parfois incapable d’obtenir le ballon, la nuit dernière. « Mis à part lui, et peut-être Joel Embiid, je ne sais pas qui est pris à deux de la sorte. Dès qu’il touche la balle, il y a un paquet de joueurs qui viennent sur lui et il doit réussir la bonne lecture de jeu à chaque fois. »

Chirurgical derrière l’arc, principalement en première mi-temps, afin d’aider les Nuggets à prendre plus de dix points d’avance au tableau d’affichage, le fils de Doc Rivers a justement pu profiter des bonnes lectures de jeu de Nikola Jokic. Comme sur ce 3-points à trois minutes de la fin, survenu à la suite d’un décalage du Serbe.

« Nous avons pu le voir ces derniers temps, mais nos adversaires le prennent constamment à deux », soulignait Michael Malone, à propos de son MVP, qui crée tout de même des espaces pour ses coéquipiers, grâce à la menace qu’il représente en permanence. « Ils nous forcent à inscrire nos tirs. »

Sans marquer une tonne de points, Nikola Jokic a donc pesé sur cette rencontre, alors que l’insaisissable Austin Rivers a parfaitement relayé son « franchise player ». Ce dont auront besoin de réussir tous les joueurs de Denver, dans les prochaines semaines, pour se maintenir dans le Top 6 de l’Ouest (20 victoires – 18 défaites).