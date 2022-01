Et Ja Morant s’est envolé pour contrer Avery Bradley…

Quelques jours après les vingt ans de l’immense contre de Michael Jordan avec les Wizards, Ja Morant en a signé un bien bel hommage à Los Angeles. Le meneur de jeu des Grizzlies a en effet réussi une des images de la saison.

En premier quart-temps, comme Jordan en son temps, Ja Morant perd le ballon. Avery Bradley intercepte, file vers le panier et tente un layup. Mais le meneur de Memphis revient et le cueille à deux mains sur la planche !

« Je suis juste revenu et j’ai réussi une action incroyable. J’essayais juste de récupérer la balle », raconte-t-il. « Souvent, sur des contre-attaques du genre, si on contre, il y a un joueur derrière qui récupère le ballon pour mettre le panier. Ça a fonctionné à la perfection. C’est sans doute partout sur Internet désormais. »

« Je n’imaginais pas qu’il irait aussi haut »

C’est peu de le dire et nul doute qu’on reverra cette action dans les différents Top 10 en fin de saison régulière. Les images sont superbes : Ja Morant est monté très haut, avec la tête sur la planche, au niveau du cercle ! Une action très impressionnante visuellement, pour un joueur qui mesure seulement 1m90.

« C’est clairement un des plus beaux contres que j’ai vus. Ce gars fait des choses surnaturelles », relate Brad Jones, le coach par intérim des Grizzlies. « Je n’ai jamais vu un plus beau contre en direct », ajoute Jaren Jackson Jr. « Je savais qu’il allait le tenter mais je n’imaginais pas qu’il irait aussi haut. »

Même les Lakers sont admiratifs de la performance physique et du timing de Morant.

« De toute évidence, ça débute avec du timing et le fait de traquer sa proie. C’est ce que Ja a fait durant toute l’action et j’ai senti que ça arrivait. Je ne savais pas qu’il allait le faire de cette manière mais il a des fusées dans les mollets. C’est une action spectaculaire et superbe, bravo à lui », commente LeBron James, le grand spécialiste de ce genre de contre. « Une action unique pour un joueur spécial », a résumé de son côté Frank Vogel.