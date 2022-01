Dans l’ombre de son père puis de son frère, Seth Curry a « la peau dure »

La particularité de Seth Curry a été sa plus grande force et sa plus grande faiblesse. Dans le podcast « All The Smoke », animé par Matt Barnes et Stephen Jackson, le sniper des Sixers, qui réalise actuellement sa meilleure saison en carrière, est revenu sur le fait d’avoir grandi en tant que fils de Dell Curry, alors l’un des shooteurs les plus fiables de la ligue, puis dans l’ombre de son frère, Stephen Curry, devenu le plus grand shooteur de l’histoire.

Elle a été une force d’abord, parce qu’elle a permis aux deux fistons de Dell Curry de baigner dans l’univers de la NBA très tôt, et donc de pouvoir apprendre aux côtés des meilleurs joueurs de la planète.

« On a suivi notre père autant qu’on le pouvait. Quand on n’avait pas école, il nous emmenait aux matchs, aux entraînements… Ça a nourri notre amour pour ce jeu et on a tellement pu apprendre à un très jeune âge, sans même sans rendre compte, en étant aux côtés de ces gars au quotidien. C’est aussi comme ça qu’on a développé notre esprit de compétition, notre amour du jeu et bien sûr nos qualités, du fait de toujours être à la salle, à faire les fous, à prendre des shoots de n’importe où », a-t-il confié. « Je me rappelle d’avoir été aux côtés de Mugsy Bogues, ou de Tracy McGrady et Vince Carter ensuite à Toronto. On était là à prendre des tirs, à mettre le bazar, à faire des trucs qu’on n’était pas autorisés à faire pendant les entraînements… Quand j’y repense, c’est vraiment grâce à ça qu’on a développé notre jeu. On ne savait même pas ce qu’on faisait à l’époque, mais ça a beaucoup joué dans ce que nous sommes devenus ».

Paradoxalement, cette expérience privilégiée et l’ascension de son grand frère ont ensuite représenté un frein à sa progression. Après s’être émancipé de son père, il lui a en effet fallu être reconnu pour sa valeur intrinsèque et pas seulement comme étant le petit frère de Stephen Curry.

Des débuts difficiles

Non-drafté en 2013, Seth Curry a ainsi du passer par plusieurs expériences en G-League, des contrats de dix jours, des Summer League jusqu’à décrocher un premier vrai contrat avec les Kings en 2015.

À Dallas, Portland puis Philadelphie, il a ensuite connu une progression constante jusqu’à devenir un des shooteurs les plus respectés de la ligue, lui qui a tourné au-delà des 45% d’adresse à 3-points ces trois dernières saisons ! Même s’il savoure cette reconnaissance aujourd’hui, il ajoute que c’est par sa force de caractère qu’il s’en est sorti.

« Ça fait du bien de voir des gens qui me regardent comme je suis, qui voient mon jeu et ce que j’ai pu accomplir durant ma carrière. Mais je n’ai jamais vraiment prêté attention à ça. Que je sois vu comme le fils de Dell ou le petit frère de Stephen, je me sens bien dans ma peau. C’est quelque chose qui t’aide à te construire et on a tous les deux eu à gérer ça toute notre vie en grandissant à Charlotte en tant que fils d’un joueur NBA où il a joué pendant dix ans. Si tu n’as pas la peau dure et que tu n’arrives pas à le gérer, ça va être difficile. Mais je sais qui je suis en tant que joueur », a-t-il ajouté, pour expliquer sa réussite actuelle.