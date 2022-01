Les Nets confrontés à une « multitude de problèmes »

La victoire contre les Pacers et le retour de Kyrie Irving n’ont été qu’une parenthèse heureuse dans les difficultés actuelles des Nets. La gifle encaissée contre Milwaukee le confirme très bien puisque Brooklyn est dans le dur avec quatre défaites en cinq rencontres.

Depuis les trois matches de suite reportés avant Noël, les hommes de Steve Nash peinent à retrouver leur niveau de novembre/décembre.

« On est vraiment en souffrance depuis qu’on est revenu de l’interruption liée au Covid-19 », confirme le coach des Nets au New York Post. « On jouait plutôt bien malgré le Covid, mais depuis que tout le monde est plus ou moins revenu, on n’a perdu notre confiance, notre esprit, notre joie. Ça se voit : on a trop d’absences, pas assez de rythme et d’enthousiasme. »

Les Nets ont-ils un problème principal à régler avant tout ou est-ce plus global ? Les stars de l’équipe ont chacune leur analyse.

« C’est un peu de tout : on ne fait pas de stops en défense, en attaque on est en difficulté, notre spacing n’est pas en place la plupart du temps. Tout s’accumule », constate James Harden. « Il y a une multitude de problèmes », confirme Kevin Durant. « Le rebond offensif nous fait du mal. On ne défend pas bien, en laissant des couloirs de pénétrations. Et nos adversaires nous frappent à 3-pts. »

Un manque de caractère et d’intensité

Le coach livre lui aussi son diagnostic. « On n’y est pas défensivement, on n’est pas assez combatif quand on commence les matches. Notre communication n’est pas optimale. On peut faire mieux en transition également. »

Parmi les raisons de ce coup de mou, il ne faut pas oublier Joe Harris, dont l’absence prolongée commence à peser. Cela fait bientôt deux mois que le shooteur est à l’infirmerie et son retour est attendu avec impatience. « Sans lui, on est à court de munitions en matière de shoot, de spacing. Il nous manque », regrette Steve Nash, toujours pour le New York Post. « Il ouvre des espaces et soulage Harden et Durant », ajoute Cam Thomas.

Comme Kevin Durant le dit, les soucis sont nombreux. Dès lors, par où commencer ? Et surtout, comment expliquer que, diminué, le groupe jouait mieux que maintenant qu’il est quasiment au complet ?

« Je serais un sacré coach si je savais pourquoi », répond l’ancien meneur des Suns. « On doit se mettre au travail, trouver une solution et faire les choses justes. Si on retrouve ce caractère, que chacun fait le maximum individuellement et pousse ses coéquipiers, on rejouera du bon basket. »