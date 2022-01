Les Nets déjà hantés par le fantôme de Kyrie Irving

Comme on pouvait s’y attendre, les Nets ont été mitraillés de questions sur l’absence de Kyrie Irving dès leur première défaite faisant suite au retour du meneur sur les matchs à l’extérieur.

Battues à la maison face à une équipe de Milwaukee qui a dominé la rencontre de A à Z, les stars de Brooklyn ont ainsi dû réexpliquer leur position face à cette situation inédite, Kevin Durant en tête, lui qui s’est encore démené avec 29 points, 9 rebonds et 7 passes décisives.

Kevin Durant ne mettra pas la pression à son camarade

Kevin Durant a notamment lâché qu’il ne pouvait pas forcer Kyrie Irving à se faire vacciner, et que la décision revenait donc avant tout à son coéquipier.

« Je lui ai dit à quel point il était important, à quel point je veux qu’il joue, qu’il joue tous les matchs. Mais je ne vais pas forcer quelqu’un à se faire vacciner, car il ne s’agit pas de mes affaires. Pour qu’il puisse jouer au basket ? Non, je ne suis pas prêt à faire ça », a-t-il déclaré. « Nous avons eu des conversations sur le fait qu’il soit ici à plein temps, mais c’est sa décision. Quelle que soit la décision qu’il prendra, c’est à nous d’être professionnels quoi qu’il arrive, et de faire notre travail. Chacun d’entre nous, du propriétaire au responsable des équipements. Et quand il sera prêt, il sera prêt ».

S’il a discuté de la situation avec Kyrie Irving, Kevin Durant n’a pas demandé de comptes à son coéquipier et tâche de se concentrer sur sa mission dans l’attente d’une bonne nouvelle.

« Je n’ai même pas demandé d’explication. Ce n’est pas mon rôle, je ne pense pas. Je suis prêt à tout, c’est ma mentalité. Quoi qu’il arrive dans cette situation, je dois continuer à être moi-même, à aller sur le terrain et à aider l’équipe, peu importe ce qu’elle ait besoin que je fasse. C’est une situation bizarre, j’ai du mal à suivre toute ce qui concerne le Covid, tout ça a été fou ces derniers années. En ce qui me concerne, j’essaie de rester concentré, centré sur moi. Quand Kyrie sera prêt à prendre des décisions pour lui-même, il le fera, et je lui fais confiance ».

Un niveau général à préserver

Comme l’a souligné Steve Nash, le problème réside avant tout dans le fait que les allées et venues de Kyrie Irving dans le roster ne doivent pas perturber le niveau général et l’investissement de chacun.

« C’était bien qu’il soit de retour, ça nous a donné comme une vie en plus. Mais on doit vivre avec ça et trouver les moyens de gagner aussi les matchs à domicile », a pour sa part souligné James Harden. « Même quand Kyrie sera avec nous à l’extérieur, ça signifie pas que ce sera facile pour nous. Chaque fois qu’on entre sur le terrain, nos adversaires sont à fond. Ils ont l’impression d’avoir quelque chose à prouver, et on doit le savoir et être à la hauteur dans l’approche mentale ».

Même son de cloche pour Kevin Durant, le retour de Kyrie Irving, même ponctuel, doit être un atout et pas un facteur déstabilisateur.

« Nous sommes des professionnels. Nous sommes des vétérans. Nous sommes censés savoir comment nous adapter à certains problèmes. Nous avons joué sans lui toute la saison, donc un seul match ne devrait pas nous déstabiliser comme ça », a-t-il rappelé.