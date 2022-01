Danuel House Jr. a marqué des points auprès de Quin Snyder

Troisième maillot différent en quelques jours pour Danuel House Jr. qui vient de s’engager pour 10 jours avec le Jazz. A New York, il s’était contenté de trois petites minutes, essentiellement à cause d’une blessure à une main, mais à Utah, le Covid-19 touche quasiment tous les joueurs majeurs, et l’ancien shooteur des Rockets a profité d’un gros temps de jeu cette nuit à Toronto : 26 minutes.

Le temps pour lui de signer 13 points à 50% aux tirs, d’ajouter 4 rebonds, 2 passes, 1 interception et 1 contre, alors même qu’il ne s’était pas encore entraîné avec ses coéquipiers.

« Il a démontré pourquoi on le voulait ici, et je pense qu’il a découvert quelques trucs sur nous » a expliqué Quin Snyder. « Il est prêt à shooter, à écarter le jeu, à prendre à 3-points, à être compétitif, et j’ai trouvé qu’il avait fait de l’excellent travail du côté de notre défense. »

A Utah, on a une place de libre dans l’effectif, et forcément, House est dans une situation différente d’un Joe Johnson ou d’un Isaiah Thomas. Si tout se passe bien, il pourrait récupérer le 15e et dernier contrat, et finir la saison chez un candidat au titre.

« Dès le départ, ce que j’avais en tête, c’était de venir ici, d’obtenir cette place et d’aider cette équipe » commente House. « Je suis reconnaissant d’être ici. C’est une opportunité formidable. … Une autre porte s’ouvre quand une autre se ferme. J’ai l’impression que c’est juste une opportunité supplémentaire de donner une chance aux joueurs de montrer leurs compétences et de se mettre dans une meilleure position. »