Rajon Rondo savoure son retour au jeu avec Cleveland

« C’est un rêve devenu réalité. Je suis clairement enthousiaste à l’idée de retrouver une position où je peux avoir de l’impact sur le jeu ». Rajon Rondo a débuté une nouvelle étape de sa carrière en disputant son tout premier match avec Cleveland dans une victoire 114-101 acquise à Portland.

Le double champion NBA s’est surtout distingué en première mi-temps, en servant d’abord son trio d’intérieurs Markkanen-Love-Mobley avant de commencer à dégainer de loin avec deux missiles à 3-points. Il a terminé avec 11 points, 5 rebonds, 3 passes décisives et 1 interception en 17 minutes.

Ce retour au jeu a surtout été synonyme de soulagement pour l’intéressé, enthousiaste à l’idée de relever un nouveau défi.

« Je me suis bien senti, rien que le fait de pouvoir jouer à ce jeu que j’aime, aux côtés de coéquipiers impliqués, et l’emporter en se donnant à fond », a-t-il déclaré après la rencontre. « Je voulais prendre du plaisir, faire ce que je sais faire de mieux sur le terrain en étant moi-même. Le coach m’a mis à l’aise depuis le début et me laisse créer et quand il a besoin d’aide il peut compter sur moi en attaque ».

Le parfait compromis pour Cleveland

Rajon Rondo n’avait plus joué depuis le 23 décembre avec les Lakers mais il a eu le temps de se préparer pour remplacer Ricky Rubio du côté de Cleveland en étudiant le jeu des Cavs afin d’essayer de s’intégrer du mieux possible.

« J’ai su assez tôt que j’allais être transféré et j’ai pu regarder quatre matchs des Cavs avant de rejoindre l’équipe. J’ai pu étudier leurs tendances de jeu, parler au coach qui m’a renseigné sur le style de jeu qu’il voulait que je joue avec ses gars. J’ai regardé la dynamique de cette doublette Rubio-Garland et j’ai essayé d’être à l’aise. Ça reste du basket, le sport que j’aime, et c’est super de jouer avec des joueurs avec un haut QI basket comme Kevin Love ou les plus jeunes comme Jarrett Allen ».

Pour les Cavs, l’arrivée de Rajon Rondo pour palier l’absence de Ricky Rubio est sans doute le meilleur compromis qu’ils pouvaient obtenir. Car en plus de récupérer un joueur performant, Cleveland s’est attaché les services d’un véritable leader.

« Il a été lui-même, comme on l’attendait. Il a été le créateur ultime, celui qui fait toujours le bon choix, qui sait prendre soin du ballon et impliquer les autres… Celui qui sait lire les défenses et faire des différences. Il a été celui qu’on attendait qu’il soit », a pour sa part noté JB Bickerstaff. « On croit en lui, et l’histoire montre qu’on peut avoir confiance en son expérience. Plus notre équipe et nos joueurs communiquerons, mieux ce sera, car notre équipe continue de grandir. Tout cette connaissance et cette expérience n’a pas de prix ».