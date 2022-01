Débuts victorieux pour Rajon Rondo avec les Cavaliers

Privés de leur backcourt titulaire, Damian Lillard et CJ McCollum, ainsi que de Larry Nance Jr, les Blazers n’ont pas fait le poids à domicile, face à des Cavaliers affaiblis mais en confiance.

Portland s’est pourtant battu, alors que Cleveland avait réussi à creuser l’écart par trois fois. Grâce notamment à Norman Powell, la troupe de Chauncey Billups était encore revenue à -5 (101-96) à l’approche des trois dernières minutes. Mais la différence entre les deux collectifs a été claire dans le « money time ».

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Les débuts de Rajon Rondo. JB Bickerstaff a expliqué n’avoir pas donné de consignes particulières à son nouveau meneur remplaçant pour ses débuts. « Nous voulons simplement que nos gars soient la meilleure version d’eux-mêmes » a dit le coach après la rencontre. « Donc nous ne lui imposons aucune contrainte. Nous le laisserons jouer sur ses forces. Il s’agit en partie d’expérimenter, de trouver les bonnes combinaisons et ce genre de trucs. » Pas sûr que les forces de Rajon Rondo soient d’artiller autant à 3-points (2/8) mais il offre en tout cas un autre joueur capable de relancer vite, et de servir ses intérieurs dans leurs spots préférés.

— Déjà autant de victoires pour Cleveland que la saison dernière. Certes, la dernière campagne était un peu plus courte (72 matchs) mais les Cavs avaient dû attendre leur 70e match pour atteindre les 22 victoires. Cette année, ils y sont parvenus lors de leur 39e match. Un sacrée différence…

— Une 13e défaite en 16 matchs pour Portland. La saison des Blazers est-elle encore « sauvable » ? Avec le « play-in », Damian Lillard et sa troupe ont évidemment encore le temps et les moyens d’accrocher les playoffs, mais étant donné le niveau de jeu actuel de l’équipe, on voit vraiment mal ce groupe passer la « trade deadline ».

TOPS/FLOPS

✅ Darius Garland. Le meneur de Cleveland grandit à vue d’oeil. Alors, lorsque ses adversaires décident de passer sous les écrans, il ne se fait pas prier pour sanctionner, avant de profiter des « switchs » face à Jusuf Nurkic en fin de match pour plier la rencontre et assurer un nouveau succès à son club.

✅ Le collectif des Cavaliers. Malgré les blessures et les quarantaines, les Cavs ont su développer une vraie alchimie cette saison. Ce groupe fait les efforts collectifs, et les bonnes lectures. Ce sont des petites choses qui ne se voient pas forcément mais, à l’image d’Evan Mobley, personne ne garde la balle trop longtemps pour permettre à la défense adverse de se replacer. Et ça permet de trouver des ouvertures constantes en attaque.

⛔ La maladresse sous le cercle de Jusuf Nurkic. C’est dur pour la « Bosnian Beast », sans l’attention générée par le duo Lillard/McCollum en attaque, et avec une défense globalement perdue qui en fait une cible constante. Mais cette nuit, sa maladresse sous le cercle fut aussi un gros souci. Si on enlève le layup offert par Cleveland quand le match était plié, il termine le match à 2/14 dans la raquette. La taille et l’envergure de Jarrett Allen l’ont beaucoup gêné mais ses tirs en crochet étaient lancés sans grande conviction.

LA SUITE

Cleveland (22-17) : les Cavs vont se tester chez les Warriors, dimanche soir

Portland (14-24) : les Blazers accueillent les Kings, également dimanche soir