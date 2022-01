Timothé Luwawu-Cabarrot conservé par les Hawks

Sur la liste des 21 joueurs qui attendaient la date du 7 janvier pour savoir s’ils allaient ou non être conservés, il n’y a finalement eu que deux malheureux : Jabari Parker à Boston et Gary Clark à New Orleans.

Pour le reste, ils ont tous été conservés. Et parmi les heureux élus, on retrouve Timothé Luwawu-Cabarrot du côté d’Atlanta. Peu utilisé en début de saison, le Français a fait sa place chez les Hawks, profitant des nombreuses absences à son poste, liées au Covid-19 ou aux blessures.

Il est même titulaire depuis dix matches et tourne à 8.5 points de moyenne en 29 minutes quand il est dans le cinq majeur. On se souvient qu’il avait notamment fait un très bon match (23 points) contre les Wolves début décembre.

LA LISTE DES JOUEURS CONSERVÉS

Atlanta : Timothé Luwawu-Cabarrot

Brooklyn : DeAndre’ Bembry

Chicago : Alfonzo McKinnie, Matt Thomas

Cleveland : Ed Davis, Lamar Stevens, Dean Wade

Dallas : Moses Brown

Golden State : Damion Lee, Gary Payton II

Indiana : Oshae Brissett, Keifer Sykes

LA Clippers : Isaiah Hartenstein

LA Lakers : Avery Bradley, Austin Reaves

Milwaukee : Wes Matthews

Minnesota : Jaylen Nowell

Philadelphie : Paul Reed Jr.

Portland : Dennis Smith Jr.