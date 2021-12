Timothé Luwawu-Cabarrot a tranquillement attendu son heure depuis le début de saison. Les blessures de Bogdan Bogdanovic, Cam Reddish et De’Andre Hunter lui ont finalement donné l’opportunité de se montrer depuis quatre rencontres, et le Français a livré cette nuit face à Minnesota sa meilleure prestation, avec un match plein des deux côtés du parquet, notamment marqué par ses 23 points avec un joli 7/14 à 3-points, son nouveau record en carrière.

Après la rencontre, Trae Young et Nate McMillan ont bien sûr eu un mot pour « TLC », recruté à l’intersaison pour remplir ce rôle d’homme à tout faire qu’il a parfaitement incarné cette nuit.

« Il a été très bon, j’ai aimé sa manière de jouer. Il montre qu’il est capable d’appliquer la défense qu’on veut mettre en place. Il prend la responsabilité de défendre sur le meilleur extérieur adverse, que ce soit le meneur, l’arrière ou l’ailier. Défensivement, il joue physique, il peut mettre la pression sur le porteur comme je l’ai évoqué avant le match. Et quand il met ses tirs de l’autre côté du terrain comme il l’a fait ce soir, c’est vraiment ce dont on a besoin, en particulier dans le cinq majeur », s’est réjoui Nate McMillan pendant que Trae Young a mis en avant sa défense sur Anthony Edwards (20 points à 6/19 au tir).

Le parfait « two-way player »

Non content de bien défendre, Timothé Luwawu-Cabarrot s’est donc offert une soirée record avec une belle adresse extérieure, la cerise sur le gâteau sur le plan individuel et le résultat d’une fluidité offensive (31 passes décisives) qui lui a permis de s’exprimer, comme ça a également été le cas pour Danilo Gallinari (20 points) en sortie de banc

« Tout le mérite en revient à mes coéquipiers, vu notre manière de jouer ensemble ce soir. Je travaille sur mon tir tous les jours, et je suis censé les mettre. C’est le genre de soir où ça fonctionne. Je crois que j’en ai pris 14 et que j’en ai mis la moitié, donc la soirée a été plutôt bonne », a-t-il glissé avant de revenir sur la bonne circulation de balle des Hawks cette nuit. « C’est juste super de faire circuler le ballon une fois, puis une deuxième fois sur la même séquence. On fait jusqu’à 6-7 passes pour trouver quelqu’un ouvert et quand le tir perce le filet, c’est comme un soulagement. Tout le monde se sent bien, et satisfait, d’avoir fait circuler le ballon comme ça pour trouver quelqu’un d’ouvert ».

Même s’il a brillé en attaque, se muant en principal lieutenant de Trae Young (29 points), Timothé Luwawu-Cabarrot en a profité pour rappeler que sa priorité restait la défense, et que c’est pour ce profil qu’Atlanta est venu le chercher, afin d’épauler les plus offensifs Kevin Huerter, Bogdan Bogdanovic ou Cam Reddish.

« Je pense qu’on a besoin d’un joueur comme ça, et que je suis ce gars dans l’équipe. C’est là-dessus que je suis concentré chaque soir, sur la défense. C’est de cette façon que je rentre dans le match, pas en mettant des tirs. Ma confiance grandit à travers les stops défensifs, les interceptions, les contres, en parlant, en m’assurant que tout le monde est à la page, les coachs, les joueurs. C’est là-dessus que je me concentre. »

Le plein de confiance

Match après match, l’ancien d’Antibes montre qu’il a toutes les qualités pour prendre de plus en plus de responsabilités dans le jeu. Le joueur gagne en confiance et ses coéquipiers croient également en lui davantage. Au fil des possessions, la cohésion s’installe entre « TLC » et le reste de l’équipe.

« Depuis que j’ai signé ici, j’ai toujours eu la même confiance en moi. Maintenant, c’est la confiance que l’équipe a en moi qui a changé. C’est quelque chose qui se construit. C’est mon quatrième match comme titulaire de suite, les shoots commencent à rentrer, et la confiance ne fait donc que grandir. Plus on parle, plus on gagne, plus on se fait confiance les uns envers les autres », a-t-il conclu.

Nul doute qu’il aura à cœur de se montrer à nouveau sous son meilleur jour vendredi pour le prochain match des Hawks, à domicile face à son ancienne équipe de Brooklyn.