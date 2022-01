Killian Tillie comblé d’avoir signé un vrai contrat avec les Grizzlies

Non-drafté en 2020, puis intégré au groupe des Grizzlies via un « two-way contract », Kilian Tillie a finalement réussi à convaincre les dirigeants de Memphis de lui offrir un contrat de deux ans et 4 millions de dollars.

Une récompense pour le Français, qui accueille la nouvelle avec joie et soulagement.

« Je suis content d’avoir pu signer le contrat, que j’attendais depuis longtemps », raconte-t-il à L’Équipe. « Maintenant, il faut continuer. C’est bien parti, mais il faut continuer à bien jouer. J’ai toujours senti que j’étais dans l’équipe, donc ça ne change pas vraiment grand-chose, mais cela me donne un peu plus de confiance et de liberté. Moins de questions à se poser, moins de stress, cela fait du bien ! […] Tu as beaucoup moins d’appréhension à chaque match. C’est un bonheur ! »

Après un début de saison timide, Killian Tillie a vu son temps de jeu augmenter. Si bien que depuis début décembre, il a le droit à une quinzaine de minutes par rencontre. Ces deux dernières semaines, il dépasse même les 20 minutes de moyenne passées sur le parquet.

« Il a beaucoup confiance en moi », explique le Français au sujet de son coach, Taylor Jenkins, qui le responsabilise dans des moments clés. « Même l’année dernière, il me lançait sur le terrain, alors que je n’étais pas toujours totalement prêt. Mais il me fait confiance, sur le fait que je ne vais pas faire d’erreur défensivement, que je vais être solide. Et en attaque, il m’encourage à shooter, même quand je ne suis pas ouvert. Si je ne shoote pas, il m’engueule ! Ça m’aide vraiment pour la confiance. »

Le joueur de 23 ans doit désormais confirmer la confiance placée en lui. De plus, il a un autre objectif : l’équipe de France. Afin de faire partie de la grande famille des Bleus, comme son père, coach de l’équipe de France de volley-ball sacrée aux Jeux olympiques de Tokyo, et son frère, joueur au sein de cette même équipe médaillée d’or.

« J’y pense oui ! J’attends un appel, et je serai prêt dès que ce sera le cas. Moi je suis prêt, j’ai envie de jouer pour l’équipe de France. C’est clair qu’avec la famille, je n’ai pas envie d’être le seul à ne pas être en équipe de France ! On n’en parle pas trop, mais c’est clairement un but pour moi de rejoindre les Bleus. »

LEXIQUE

Two-way contract : conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque franchise de s’attacher les services d’un ou deux joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur équipe de ligue de développement affiliée, mais aussi jusqu’à 45 jours en NBA. En 2021, cette limite de 45 jours est transformée en une limite de 50 apparitions sur la feuille de match.