Pluie de quarantaines à San Antonio

La vague Omicron ne frappe pas les franchises NBA au même moment. Alors que Dejounte Murray est revenu pour San Antonio, les Spurs viennent ainsi d’annoncer que Keldon Johnson, Derrick White, Thaddeus Young et Devin Vassell rejoignaient désormais Doug McDermott et Lonnie Walker IV dans le protocole sanitaire de la ligue.

Gregg Popovich va ainsi devoir se passer d’une partie de sa rotation dans les prochains jours.

Pour compenser, ESPN annonce que le club texan va signer deux arrières via des contrats de 10 jours. Il s’agit de Tyler Johnson, passé par le Heat et les Nets dans le passé, et d’Anthony Lamb, ancien des Rockets.