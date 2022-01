Dejounte Murray, l’homme providentiel des Spurs

Un retour salvateur. Alors qu’ils restaient sur quatre défaites d’affilée avant cette nuit, les Spurs récupéraient enfin Dejounte Murray, en quarantaine depuis deux semaines, et ils ont immédiatement renoué avec la victoire, en l’emportant sur le fil chez les Celtics.

« Nous n’aurions pas gagné sans Dejounte ce soir », estimait après coup Gregg Popovich, qui n’a pas arrêté de s’assurer pendant la partie que son joueur allait bien. « Nous avons besoin de lui pour gagner des matchs. »

Et, en 33 minutes de jeu, Dejounte Murray a été fidèle à lui-même, contribuant dans tous les domaines et terminant avec une ligne de statistiques une nouvelle fois très complète : 22 points, 9 rebonds, 12 passes et 3 interceptions (à 11/21 aux tirs). Sans ressentir le contrecoup du Covid-19 en cours de rencontre.

« Il est spécial », livrait Derrick White, à propos de la performance de son partenaire dans le « backcourt » texan. « Ce gars-là adore jouer et se battre. Il est talentueux, il inscrit de gros shoots, il défend… Il fait tout pour nous. Je suis super heureux qu’il soit de retour. »

Affamé, le lion est sorti de sa cage

En patron, Dejounte Murray s’est surtout distingué dans les 90 dernières secondes de la partie. Inscrivant, d’abord, un gros shoot mi-distance pour mettre San Antonio à +4 (99-95), puis contestant ensuite parfaitement la tentative de « layup » de Jaylen Brown, sur l’ultime possession, à 99-97.

« Je suis simplement resté solide, je me suis replié et certains de mes coéquipiers sont revenus m’aider », racontait le meneur de 25 ans, au sujet de cette action rendue possible par une perte de balle de son coéquipier Jock Landale, sur une remise en jeu. « Dans ces conditions, vous essayez juste de ne pas faire faute et de rendre la tâche compliquée [à l’attaquant], en utilisant vos mains. »

Certes décisif pour son équipe, qui n’avait remporté qu’un seul de ses cinq matchs disputés sans lui, Dejounte Murray était avant tout heureux pour lui-même, au sortir de cette longue période d’isolement.

« Le basket, c’est toute ma vie », avouait celui qui affiche près de 18 points, 8 rebonds et 9 passes de moyenne cette saison. « En dehors de ma fille, de ma famille et de mes amis, c’est toute ma vie. C’est ce que je fais au quotidien, donc c’était très compliqué [d’être absent si longtemps]. »

Cerise sur le gâteau : la prestation de Dejounte Murray a également permis à Gregg Popovich de fêter son 2 000e match sur le banc des Spurs avec une victoire. Même si le coach texan se montrait (comme à son habitude) indifférent, vis-à-vis de cet accomplissement statistique.

« Ça signifie simplement que je suis vieux, que je suis resté au même endroit pendant longtemps, que j’ai travaillé avec beaucoup de grands joueurs, blablabla… », réagissait ainsi celui qui rejoint Lenny Wilkens (2 487), Don Nelson (2 398), Bill Fitch (2 050), Jerry Sloan (2 024) et Larry Brown (2 002) dans ce club des « 2K ».