Gerald Green tente un comeback !

Le flamboyant et étonnant retour de Lance Stephenson lui aurait-il donné des idées ? En tout cas, Gerald Green va sortir de sa retraite pour signer en G-League, nous apprend The Athletic.

L’objectif de l’ancien de Boston et Houston est clair : retrouver la NBA. Des places sont disponibles depuis quelques semaines, avec les quarantaines qui se multiplient, et Gerald Green semble vouloir en profiter.

En octobre dernier, il avait pourtant tourné la page de sa carrière de joueur, près de 30 mois après son dernier match et deux ans après une fracture du pied, pour devenir assistant coach à Houston. Dans le Texas, le vainqueur du concours de dunks 2007 était chargé du développement des joueurs.

Mais visiblement, à bientôt 36 ans et après 12 saisons dans la ligue, le vétéran a des fourmis dans les jambes.

