Gerald Green prend sa retraite et intègre le staff des Rockets

En octobre 2019, Gerald Green s’était cassé le pied et cette blessure aura finalement eu raison de sa carrière. Près de 30 mois après son dernier match en NBA, l’ancien joueur de Houston a pris sa retraite ont annoncé les Rockets.

Grand voyageur et vainqueur du concours de dunks en 2007, Green, c’est douze saisons dans la ligue sous les couleurs de huit équipes pour 9.7 points de moyenne. Irrégulier mais capable de coups de chaud en attaque et fournisseur de highlights avec ses envolées, ses meilleurs passages restent les plus longs, donc à Boston (où il fut drafté en 2005), Phoenix et Houston.

Dans le Texas, il avait notamment été précieux en sortie de banc lors de la superbe saison 2017/2018 où James Harden et Chris Paul avaient échoué à un match des Finals.

Dans la foulée de cette annonce de retraite, l’ancien joueur a aussi ajouté qu’il commençait une carrière d’assistant avec les Rockets. Un choix logique puisqu’il « respire, mange et dort Houston » comme il l’a déclaré au Houston Chronicle.

Il sera chargé du développement des joueurs, et surtout des très jeunes talents présents dans l’effectif. « Mon travail consiste à les guider, à leur dire ce qu’on ne m’a pas dit quand j’étais jeune », explique-t-il.