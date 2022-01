La performance nulle et rare de Danny Green

Cette nuit, Danny Green a passé 24 minutes sur le terrain dans la victoire des Sixers face au Magic, et le shooteur/défenseur de Philly a livré une performance rare puisqu’il n’a rempli aucune colonne statistique « positive » avec 0 point, 0 rebond, 0 passe ou encore 0 interception et 0 contre.

Une feuille de statistiques vierge où l’on compte tout de même deux tirs ratés et une faute, et ça lui donne une évaluation de -2, et un +/- de -13. C’est le pire de son équipe face au Magic, mais on retiendra tout de même que triple champion NBA (2014, 2019, 2020) a eu la bonne idée de ne pas perdre le moindre ballon.

Depuis 2001, ils ne sont que six à avoir rendu une telle copie en jouant au minimum 24 minutes. Il s’agit de Glen Rice (2001), Bruce Bowen (2005), Joel Anthony (2011), Hollis Thompson (2014) et Tony Snell (2017).