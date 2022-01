Malik Rose passe de la NBA à la G-League

Le président de la NBA G-League, Shareef Abdur-Rahim, a annoncé le recrutement de Malik Rose pour remplacer Brad Walker au poste de « directeur des opérations basket » de l’antichambre de la NBA, pour laquelle il travaillait depuis juin 2020 dans un rôle quasi similaire.

Avant cela, il avait été assistant GM aux Pistons de Detroit puis GM de l’équipe de G-League affiliée aux Hawks, les Erie BayHawks, avec qui il avait été élu GM de l’année en 2017/18. Cet été, il avait été pressenti pour remplacer Michele Roberts à la tête du syndicat des joueurs.

Sa mission sera de développer l’attractivité de la ligue auprès des jeunes talents dans un milieu toujours plus concurrentiel et de faciliter les relations entre la G-League et la NBA. Malik Rose supervisera aussi le programme « NBA G-League Ignite », fondé en 2020 et qui permet à des lycéens de se préparer pour la Draft en G-League.

« Je suis reconnaissant de l’opportunité de passer des opérations basket de la NBA à ce poste passionnant aux côtés de Shareef et d’une équipe talentueuse de la G-League », a déclaré Malik Rose. « Ayant grandement bénéficié de mon expérience en G-League, je connais son importance pour les activités de la NBA et je vois un énorme potentiel de croissance ».