Malik Rose, futur patron du syndicat des joueurs ?

Depuis que Michele Roberts a pris les rênes du syndicat des joueurs en remplacement de Billy Hunter, la situation s’est très nettement améliorée, et les rapports avec la NBA sont au beau fixe. Mais la directrice exécutive de l’Association des joueurs fêtera bientôt ses 65 ans, et elle veut passer la main.

« Je devrais être déjà partie, mais il y a la pandémie » avait-elle expliqué à Yahoo! Sports. « On cherche activement quelqu’un, les joueurs cherchent un successeur. Je soupçonne que ça prenne six mois de plus ou quelque chose comme ça. Mais vous savez, quand j’ai accepté ce travail, j’avais promis d’être parti en septembre, à 65 ans. Je devrais être à la retraite à 65 ans. »

Avocate, elle avait été engagée pour assainir les finances, renouer une relation de confiance avec la NBA, et mettre en place un comité directeur respecté des joueurs. C’est fait, et pour la remplacer, Marc Stein évoque Malik Rose.

C’est un ancien joueur, et ça peut surprendre pour ce rôle de directeur, mais l’ancien intérieur des Spurs et des Knicks a parfaitement réussi sa reconversion depuis sa retraite, d’abord comme assistant GM à Detroit, puis carrément comme vice-président de la NBA depuis quelques mois. Il connaît donc parfaitement les arcanes de la ligue, et il pourrait être nommé d’ici la reprise de la prochaine saison.