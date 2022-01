Si, dans un rôle de pur meneur de jeu, Bradley Beal a récemment retrouvé des standards proches de ceux qu’il avait la saison dernière, un autre joueur des Wizards est particulièrement brûlant ces derniers temps : Kyle Kuzma.

Depuis six matchs, il tourne ainsi à 23.7 points, 10.5 rebonds et 3.2 passes de moyenne, à 51% aux tirs et 37% à 3-points ! Mais il se distingue, surtout, par sa capacité à inscrire de gros shoots en fin de partie.

« Je les adore autant que je les déteste », expliquait le principal intéressé, à propos de ses différents paniers décisifs. « Je les déteste car je préférerais que l’on gagne de 15 points, pour que je n’aie pas ce genre d’opportunités, parce que c’est beaucoup de stress, même si je le cache plutôt bien. Mais je les adore aussi, car j’ai la sensation d’être conçu pour ce genre de moments, compte tenu de toute l’adversité à laquelle j’ai été confronté, dans ma vie. »

Kyle Kuzma avait déjà inscrit deux 3-points capitaux dans des victoires de Washington, à Cleveland (début novembre) puis Detroit (début décembre). Mais, depuis le passage à la nouvelle année, l’ailier en a déjà inscrit deux supplémentaires, contre Chicago (même si DeMar DeRozan a fait mieux derrière…) puis contre Charlotte.

« Je suis prêt pour ça », confiait-il, en référence à ce fameux « clutch-time » où il brille de plus en plus. « J’ai eu la chance de pouvoir disputer des matchs assez importants ces deux dernières années et, grâce à l’ADN de champion dont je dispose désormais, je sais que le quatrième quart-temps est synonyme de victoire. C’est ce que j’ai appris ces deux dernières années et j’essaie simplement de m’y tenir. Je m’épanouis vraiment dans ce genre de moments. Ce sont des moments que je souhaite vivre, que je recherche plus que tout. »

Moins de pression, plus de plaisir

Dans l’ombre de LeBron James et Anthony Davis aux Lakers, avec lesquels il avait remporté le titre NBA en 2020, Kyle Kuzma a pu apprendre à devenir un « role player » important. Un rôle qui lui va encore mieux dans une franchise moins sous le feu des projecteurs… et des critiques.

« Il se trouve désormais dans une situation où il peut voler de ses propres ailes », expliquait ainsi l’arrière All-Star. « C’est un gagnant et ça se voit. Ici, il peut respirer, se relâcher et jouer. Tout simplement. Il n’a plus à se soucier de ce qui se passe à l’extérieur, il n’y a plus d’éventuelles distractions extérieures. »

L’air de la capitale semble donc faire le plus grand bien à Kyle Kuzma, qui retrouve cette saison de la confiance et un vrai rôle en attaque, après sa dernière année compliquée à Los Angeles. Et sa prestation dantesque réussie face aux Hornets, où il a compilé 36 points (dont 14 dans le dernier quart-temps), 14 rebonds et 6 passes, démontre que « Kuz » est comme un poisson dans l’eau chez les Wizards.

« Je me trouve dans une superbe situation, ici, à Washington », ajoutaitle 27e choix de la Draft 2017 . « Le staff croit en moi, les joueurs aussi et je prends du plaisir. Je prends beaucoup de plaisir, même. […] Les opportunités font tout dans cette ligue. C’est un sport où il y a des hauts et des bas extrêmes. Mais si vous vous trouvez, comme moi, dans une position où l’on croit en vous, vous pouvez montrer de quoi vous êtes réellement capable. »

Sa confiance est au plus haut

Forcément, les systèmes et la présence de Wes Unseld Jr. ne sont pas étrangers au bel exercice de Kyle Kuzma, redevenu titulaire et qui affiche jusqu’ici des statistiques de 14.5 points, 8.3 rebonds (record en carrière) et 2.9 passes (record en carrière) par rencontre. Le tout à 44% aux tirs et 34% à 3-points, en 33 minutes de moyenne.

« C’est quelqu’un de confiant », jugeait son coach. « Il a joué de gros matchs et il a eu un rôle important dans une équipe qui jouait le titre. Il n’a peur de rien et le mérite lui en revient, car il sait élever son niveau de jeu et réussir des actions décisives quand il le faut. »

Si les résultats des Wizards sont encore irréguliers (19 victoires – 18 défaites, 7e place à l’Est), Kyle Kuzma est quant à lui enfin parvenu à trouver son rythme de croisière, puisqu’il reste sur quatre matchs d’affilée avec au moins 20 points marqués. Dont le dernier à 36 points, donc, pour ce qui est son total le plus élevé de la saison.