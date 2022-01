Bradley Beal a apprécié son expérience à la mène

Il reste moins de dix secondes à jouer et Bradley Beal a le ballon en main, dans l’espoir de redonner l’avantage à son équipe menée d’un point par les Bulls. L’arrière des Wizards commence par vouloir attaquer par la tête de raquette mais la défense se resserre, laissant Kyle Kuzma brièvement ouvert derrière l’arc. Bradley Beal fait confiance à l’ancien joueur des Lakers qui rentre un gros tir primé à trois secondes de la fin.

On aurait pu en rester là mais DeMar DeRozan en avait décidé autrement avec un nouveau « buzzer-beater ». Son tir venait gâcher la très belle soirée de Bradley Beal dont la passe décisive vers son ailier était tout de même sa 17e offrande de la partie.

La superstar de Washington a signé son record en carrière en la matière, tout en marquant 27 points (8/20) et en ne perdant que deux ballons. Son record n’est pas dû au hasard. En raison des nombreux placements en quarantaine Covid, les Wizards sont en effet privés de Spencer Dinwiddie ,Brad Wanamaker, Aaron Holiday et de Raul Neto, soient tous les meneurs de jeu de l’équipe ! L’habituel poste 2 a donc dû glisser vers le poste 1.

C’était sans doute une première pour lui dans la grande ligue. L’intéressé dit ne pas se souvenir de la dernière fois où il avait été titularisé en tant que meneur de jeu. Quelle différence pour lui offensivement ?

Trouver un juste équilibre

« Je démarre ballon en main, ce qui me permet d’être agressif tôt dans la possession, décrit le meneur de circonstance, déjà auteur de 10 passes et 29 points plus tôt dans la semaine. En même temps, cela me permet de trouver des tirs pour les autres parce qu’ils n’ont pas à se heurter à la défense lorsque j’attaque. Il s’agit simplement de trouver mes partenaires lorsqu’ils sont ouverts et de ne pas forcer les tirs face à deux joueurs. »

Son altruisme et sa vision lui ont permis de trouver ses shooteurs comme Kentavious Caldwell-Pope en transition, d’ouvrir des espaces dans la raquette à Daniel Gafford ou de servir ses ailiers, Corey Kispert et Deni Avdija, intelligents dans leurs coupes au cercle.

À l’instar d’un James Harden encore en transition dans ce rôle, Bradley Beal estime qu’il lui a fallu trouver le bon équilibre entre le fait d’être agressif vers le cercle et de distribuer pour les autres. « Il faut diriger l’équipe en permanence, parler, être engagé et encourager les autres. C’était sympa, j’ai apprécié. Je connais notre attaque, ce n’était pas trop compliqué de jouer à ce poste. »

Meneur de jeu ou non, Bradley Beal a réduit sa moyenne et son volume de tirs tout en affichant sa meilleure moyenne à la passe en carrière (6,4).