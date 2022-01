Damian Jones prend de la place dans la raquette des Kings

Sur le chemin de l’égalisation de Jimmy Butler, un dernier bras s’est élevé. Celui de Damian Jones. Gêné par l’intérieur des Kings, l’ailier du Heat n’est pas parvenu à rentrer son petit « floater » au buzzer, pour envoyer les deux équipes en prolongation. Cette dernière action venait offrir un succès référence pour Sacramento face à Miami.

Au-delà de cette action, Damian Jones a signé une très belle prestation d’ensemble dans cette partie avec 18 points (7/10 aux tirs) et 10 rebonds. Premier double-double pour une première titularisation cette saison.

« Avec les minutes qu’il a eues, Dame a été génial pour nous », appréciait son coéquipier De’Aaron Fox. « Avec ses qualités athlétiques, sa capacité à défendre sur tous les postes, on « switch » beaucoup lorsqu’il est sur le terrain. Offensivement, défensivement, il a été capable de faire beaucoup de choses pour nous : contrer des tirs, finir au cercle, obtenir des ‘2+1’. Quoi qu’il en soit, il a été excellent avec son temps de jeu. »

Ses 29 minutes ce soir-là, il les devait principalement à l’absence de Richaun Holmes, placé en quarantaine Covid. Cette nuit encore, il a été titularisé face aux Lakers, avec le même temps de jeu, et a rendu une copie plutôt propre : 11 points, 4 rebonds et 3 passes, ainsi que 6 fautes et 3 pertes de balles.

« C’est génial d’avoir cette opportunité. J’ai travaillé alors j’ai juste à y aller et exécuter. Tout se met en place aujourd’hui, j’essaie de continuer comme ça », assurait l’intérieur après la victoire face au Heat.

Le 30e choix de la Draft 2016 peut savourer cette séquence après plusieurs mois compliqués pour lui. L’ancien joueur des Warriors, après avoir trouvé un semblant de stabilité à Atlanta (2019/20), a successivement connu les Suns, les Lakers et enfin les Kings la saison passée.

Parviendra-t-il enfin à se stabiliser en Californie en gagnant sa place derrière Richaun Holmes, et devant Alex Len ? Si l’on se fie aux dernières semaines, cela en prend le chemin. Quasiment pas utilisé sur les vingt premiers matches de la saison régulière, il affiche 10 points et 7 rebonds en 22 minutes, sur ses neuf dernières sorties.

« C’est génial parce que c’est le professionnel ultime », qualifie classiquement Alvin Gentry. « On peut le laisser sur le banc et ne pas le faire jouer pendant 10 ou 12 matchs, ça n’a pas d’importance. Quand on le met en jeu, je vous garantis qu’il sera prêt à jouer. Cela ne veut pas dire qu’il va être super ou être bon tous les soirs. Mais la seule chose qu’on sait, c’est qu’on va obtenir tout ce qu’on peut de lui pour essayer de gagner. »