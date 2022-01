Enfin « clutch », De’Aaron Fox stoppe la belle série du Heat

Toujours aussi irréguliers, les Kings décrochent une victoire référence en s’imposant 115-113 face au Heat. Une victoire référence car Miami restait sur cinq victoires d’affilée, mais aussi parce Sacramento a su garder son sang-froid dans la dernière ligne droite pour s’imposer sur deux lancers-francs à six secondes de la sirène.

Menés de six points au milieu du 3e quart-temps face à un Omer Yurtseven déchaîné, les Kings étaient déjà parvenus à recoller au score (90-90) grâce à un très bon passage de Davion Mitchell. Le Heat réagit dans la foulée pour attaquer le dernier quart-temps sur un 7-0, auquel Buddy Hield répond pour égaliser à nouveau (99-99).

Moment choisi par De’Aaron Fox pour prendre le match à son compte, il enchaîne les « floaters » et sanctionne sur la ligne. En face, Jimmy Butler lui répond, et le match devient de plus en plus intense. Tyrese Haliburton joue les arbitres pour donner quatre points d’avance aux Kings (113-109) à deux minutes de la fin. Meilleurs joueurs du Heat, Omer Yurtseven et Jimmy Butler égalisent (113-113).

Temps-mort Sacramento, puis balle à Fox qui provoque la faute de Tyler Herro. Il met ses deux lancers, et la dernière possession est pour Jimmy Butler. La star du Heat part à nouveau sur sa droite. Un pied de pivot pour éliminer les deux défenseurs, mais son petit shoot à deux mètres tape sur le cercle. Victoire de Sacramento sur le fil.

CE QU’IL FAUT RETENIR

L’agressivité des Kings. Sacramento est allé chercher cette victoire et les 27 lancers-francs tentés sont là pour le prouver. Fox n’a cessé de provoquer Kyle Lowry et de chercher à pénétrer. Il a provoqué faute sur faute, et c’est sur deux lancers qu’il offre la victoire aux Kings.

Le Heat souffre en défense. Les Kings ne sont pas des foudres de guerre, notamment sous les panneaux, mais l’absence de Bam Adebayo se fait clairement ressentir côté Miami. Si les extérieurs sont capables de tenir leurs adversaires et de défendre haut, dans leur dos, c’est beaucoup plus relâché et les Kings en ont bien profité.

La défense de Damian Jones. Titulaire pour la première fois de la saison, l’ancien intérieur des Warriors signe un superbe double-double, et on retiendra surtout sa capacité à « switcher » sur les pick-and-roll pour défendre sur les arrières du Heat.

TOPS/FLOPS

✅ De’Aaron Fox. Il y a trois semaines, il avait manqué des lancers « clutch » face aux Hornets, et il a attendu ce soir pour se racheter. Il signe un record en carrière avec son 14 sur 15 aux lancers-francs, et c’est d’autant plus remarquable qu’il ne shoote qu’à 75% cette saison. Au-delà des lancers-francs, il a été adroit au meilleur moment : dans le « money time ».

✅ Tyrese Haliburton. Maladroit, il a fait jouer les autres, et c’est un régal. Il a toujours la tête haute et il ne précipite rien. Sur les neuf derniers matches, il tourne à 10.4 passes de moyenne ! Sa complémentarité avec De’Aaron Fox progresse, mais il va falloir peser davantage en défense.

✅ Buddy Hield. 26 points avec 7 tirs à 3-points. C’est du très bon Hield, et c’est lui qui évite à son équipe de sombrer au début du 4e quart-temps. Lui aussi semble apprécier les passes d’Haliburton.

✅ Omer Yurtseven. Le rookie turc signe son meilleur match de la saison, et il a donné le tournis aux intérieurs de Sacramento. Il paraît lourd, mais il est mobile et il a de bonnes mains. Une très bonne surprise.

⛔ Tyler Herro. Titulaire, Tyler Herro n’a pas pesé sur la rencontre. Il a pourtant pris 23 tirs, dont 11 à 3-points, mais à l’image d’un Duncan Robinson cette saison, il manquait de rythme et il a voulu en faire trop. Transparent dans le dernier quart-temps.

LA SUITE

Miami (23-14) : Back-to-back périlleux puisque le Heat joue à San Francisco ce lundi soir.

Sacramento (16-22) : Déplacement à Los Angeles mardi pour affronter les Lakers.