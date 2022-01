Les Bulls perdent Javonte Green pour plusieurs semaines

Toujours irrégulier offensivement mais très énergique, Javonte Green s’était fait une place dans le cinq majeur des Bulls cette saison (18 titularisations), grâce à la blessure et la longue absence de Patrick Williams depuis les premiers matches de cet exercice 2021/22.

Sauf que lui aussi va rejoindre l’infirmerie pour au moins quinze jours puisqu’il est touché à l’aine. Le voilà donc éloigné des parquets pour une période de deux à quatre semaines.

« Javonte a été excellent », commente Billy Donovan pour ESPN. « C’est un coup dur. Il a apporté de bonnes choses à notre cinq majeur. Il est important pour nous. Quand on joue autant de rencontres, et des back-to-back notamment, on a besoin d’énergie, et il faisait partie des joueurs qui en apportaient. »

L’ancien de Boston réalisait sa meilleure saison jusqu’à maintenant avec 5.8 points et 4.2 rebonds de moyenne et c’est Derrick Jones Jr. qui a pris sa place de titulaire ce lundi soir, dans la victoire contre Orlando.