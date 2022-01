Jimmy Butler encore touché à la cheville

Décidément, Jimmy Butler enchaîne les pépins physiques. Après lecoccyx au début du mois, c’est à nouveau sa cheville droite, déjà touchée en novembre puis la semaine dernière, qui refait des siennes.

Sur le parquet des Warriors, le joueur s’est tordu la cheville sur une prise de position en isolation dos au panier. Jimmy Butler a même dû être escorté par deux coéquipiers pour pouvoir quitter le terrain.

Alors qu’on pouvait craindre des dégâts au niveau du genou ou du tendon d’Achille, son pied s’étant un peu bloqué sur l’action, le Heat a confirmé que « Jimmy Buckets » souffrait d’une nouvelle entorse de la cheville droite au moment de le déclarer forfait pour le reste de la rencontre.

« Sa cheville a tourné. Je n’ai pas grand-chose de dire à plus sur ça. Si on lui demande là maintenant, il va dire qu’il va bien. Mais il faudra attendre les résultats des examens demain (aujourd’hui) et voir comment il se sent », a déclaré Erik Spoelstra après le match.

Le coach floridien a par ailleurs refusé de pointer du doigt ce nouveau pépin pour justifier la défaite du Heat (115-108) estimant que son équipe avait finalement échoué de peu et qu’il s’en est fallu de quelques possessions décisives pour que la balance penche en faveur de ses joueurs sur le parquet de Golden State.

Avant de se blesser, Jimmy Butler avait compilé 22 points, 5 rebonds et 3 passes décisives en 28 minutes. Nul doute que Miami va attendre le verdict en croisant autant de doigts que possible.