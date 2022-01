Deux nouveaux coloris pour la Jordan Why Not .5

Jordan Brand a dévoilé les deux prochains coloris de sa Jordan Why Not .5. Après la « Inner City » réalisée en collaboration avec le label « street fashion » de Russell Westrbook, puis la plus flashy « Raging Grace », les deux futures versions de la chaussure signature du meneur des Lakers ont été baptisées « Hype Music » et Childhood ».

Comme pour sa passion pour la mode avec la « Inner City », Russell Westbrook a pioché parmi deux autres thèmes qu’il affectionne tout particulièrement : ses trois enfants et la musique.

La « Childhood » présente ainsi des couleurs vives comme sa tige violette et bleu-clair ornée de bande en noir et orange ainsi qu’une semelle blanche et orange. La « Hype Music » est plus sombre, même si sa tige en noire est assortie de touches de rose et de violet et repose sur une semelle en blanc, noir et bleu clair.

En attendant plus d’infos sur son prix, on en sait davantage sur le calendrier de sortie des différents coloris. La « Childhood » sortira le 1er mars et sera suivie de la « Raging Grace » le 15, puis de la « Hype Music » le 5 avril.

(Via NiceKicks)

—

Commande sur basket4ballers.com la Air Jordan 11 Retro Cool Grey portée par MJ lors de son retour au sein de la league à l’occasion de son 20e anniversaire. Livraison offerte.