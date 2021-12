Une Jordan Why Not .5 éblouissante

Jordan Brand sait Russell Westbrook amateur de mode et n’hésite pas à accompagner le meneur des Lakers sur ce terrain. La toute première Jordan Why Not .5 avait ainsi été le fruit d’une collaboration avec « Honor the gift », le label « street fashion » du joueur.

Ce nouveau coloris conserve le même esprit « flashy » que Russell Westbrook aime proposer, avec des notes de rose et de vert vif sur fond noir. La tige en noir, avec une partie transparente sur l’empeigne, affiche notamment une bande en daim à l’avant, et donc des touches de rose, sur les contours de la languette notamment, le logo « Jumpman » ou encore les œillets, et de vert vif, sur le logo présent sur la languette, et la partie arrière de la chaussure.

Le contraste est conforté par ce dégradé allant du vert très clair au rose au-dessus de la semelle intermédiaire, en gris foncé, reposant sur une semelle extérieure principalement gris clair. Pas de date de sortie ni de prix pour l’heure pour ce coloris de la Jordan Why Not .5

(Via NiceKicks)

