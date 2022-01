Flashback | Le Top 100 de l’année 2021

L’année 2022 est à peine commencée que la NBA nous propose déjà de revenir sur 2021, avec ce Top 100 des meilleures actions de l’année précédente.

Sans surprise, les Bucks et les Suns y sont très bien représentés, puisqu’ils trustent le Top 3, avec un Giannis Antetokounmpo qui grimpe sur le toit de l’Olympe, devant Deandre Ayton.

On y retrouve également les « game winners » de Luka Doncic, Devonte’ Graham, Russell Westbrook et Damian Lillard, mais aussi les « poster » de Miles Bridges, Anthony Edwards et Kawhi Leonard. Sans oublier les paniers du record à 3-points de Stephen Curry, la superbe action collective des Nets en contre-attaque ou encore le sublime shoot de Kevin Durant dans le Game 7 contre Milwaukee.

Bref, régalez-vous avec cette demi-heure de « highlights » impressionnants et savoureux, qui vous permettront ainsi de refermer en beauté ce chapitre NBA 2021.