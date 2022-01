Triple-double : Josh Giddey fait mieux que LaMelo Ball

Après nous avoir gratifiés d’un « double-double » très rare avec zéro point marqué, Josh Giddey enchaîne avec son premier triple-double en carrière. Une performance qui fera date puisqu’il devient le plus jeune joueur à réaliser cet exploit, à 19 ans et 84 jours.

Auteur de 17 points, 14 passes et 13 rebonds dans la défaite du Thunder face au Mavericks, Josh Giddey était évidemment très partagé après cette performance « historique ».

« Pour moi, une victoire, c’est toujours mieux que des stats individuelles » a-t-il réagi. « Si je fais zéro point, zéro rebond et zéro passe et qu’on gagne, je suis plus content que si je fais un triple-double et qu’on perd. Cela a toujours été ma manière de faire, et ça le sera toujours. Mais c’est vrai que c’est une performance cool… »

Né le 10 octobre 2002 à Melbourne, Josh Giddey efface donc LaMelo Ball qui avait 56 jours de plus lors de son premier triple-double. Point commun aux deux joueurs : ils ont fait leurs gammes dans le championnat australien.

« Je suis content et fier de lui » enchaîne Mike Wilks, le coach intérimaire du Thunder. « C’est un gros bosseur, et je passe beaucoup de temps avec lui. C’est une éponge, et il est malin pour un jeune joueur. Mais on le répète, on a perdu, et on n’est pas focalisé sur les stats. »

La performance reste remarquable car Josh Giddey revenait de quarantaine, et qu’il n’était pas en grande forme.

« Au début, j’étais cramé » reconnaît-il, avant d’expliquer qu’il n’a pas cherché le triple-double à tout prix. « Mes coéquipiers m’avaient prévenu, mais je n’ai jamais cherché à récupérer tous les rebonds. Je pense que quelques certains ballons sont tombés devant mes pieds dans les cinq dernières minutes. »