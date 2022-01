La prière du Nouvel An pour DeMar DeRozan

« La prière du Nouvel An ». C’est Zach LaVine qui a défini ainsi le « buzzer beater » de DeMar DeRozan face aux Pacers, qui offre une sixième victoire consécutive à Chicago, et même la première place de la conférence Est !

Pourtant, tout semblait mal engagé pour les Bulls, qui ont eu besoin d’un miracle pour finir 2021 sur une victoire…

« Pour que ce shoot rentre, on a dû se battre tout le quatrième quart-temps » a ainsi confessé le héros du soir. « On n’arrivait pas à récupérer un rebond. On n’arrivait pas à trouver du rythme en attaque. On avait l’impression qu’on était battu dans beaucoup de domaines. Donc c’est un énorme soulagement pour moi. »

Même l’action décisive fut compliquée. Avec une dizaine de secondes à jouer, DeMar DeRozan avait bien du mal à se débarrasser de Torrey Craig, et il a finalement pris un 3-points sur une jambe très compliqué.

« Au moment où j’ai regardé l’horloge, je me suis dit : ‘Ok, il faut créer quelque chose’. J’ai juste essayé de me ménager un peu d’espace, de prendre mon impulsion et dès que le shoot a quitté ma main, je l’ai bien senti. »

Du côté des Pacers, on expliquait qu’il n’y avait pas grand-chose à faire de plus. La défense était bonne et le tir de DeMar DeRozan, qui n’est pas un spécialiste du 3-points, est extrêmement difficile. L’arrière/ailier était en plus frustré par son match (7/23 au tir avant cet ultime shoot) mais il a su se reconcentrer au moment opportun.

« Il dégage une impression de calme », expliquait Chris Fleming, l’entraîneur intérimaire des Bulls en l’absence de Billy Donovan. « Il était frustré mais qu’il a quand même été capable de garder le jeu à l’esprit et d’être présent quand ça comptait. Ça en dit beaucoup sur lui, et ça m’a vraiment impressionné. »