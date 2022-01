Le MVP de la nuit | Éternel LeBron James

LeBron James vient de fêter ses 37 ans et sa vie en NBA est désormais plus longue que sa vie d’avant la NBA, lui qui est arrivé dans la Grande Ligue à 18 ans.

Pourtant, c’est encore très souvent le joueur le plus dominant sur le parquet. Face aux Blazers, c’était même le plus alerte et le plus motivé, face à une défense de Portland qui n’a clairement plus envie de faire les efforts.

De quoi permettre au « King » de s’offrir un magnifique feu d’artifice pour terminer 2021 en beauté, avec 43 points à 16/26 au tir, 14 rebonds, 4 passes décisives, 2 contres, 2 interceptions et aucune perte de balle en 29 minutes !

Replacé pivot face à des équipes qui manquent d’un intérieur dominant (Jusuf Nurkic n’était pas là), LeBron James s’est encore régalé dans cette configuration, même si ces tristes Blazers l’ont bien aidé…