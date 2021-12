Les dix plus belles actions de l’année 2021

Un Top 10 d’une année est toujours injuste ou incomplet et chacun pourra forcément évoquer une action oubliée ici ou là. Néanmoins, la NBA se propose d’offrir un Top 10 pour résumer cette année 2021.

On y retrouve deux shoots au buzzer de Luka Doncic ainsi que le tir primé désormais historique de Stephen Curry, à New York, qui lui a permis de dépasser Ray Allen au classement des shooteurs à 3-pts les plus prolifiques de l’histoire de la ligue.

Il y a également l’énorme shoot de Kevin Durant face aux Bucks en playoffs, où malheureusement pour les Nets, l’ailier a le pied sur la ligne… Enfin, à la première place, une action de légende, où Jrue Holiday envoie Giannis Antetokounmpo au alley-oop dans les ultimes secondes du Game 5 des Finals contre les Suns.