Ayo Dosunmu en mission défensive sur Trae Young

Son action aurait sans doute terminé dans le Top 10 de la soirée. Alors que Trae Young tentait de le prendre de vitesse après une remise en jeu, à la fin de la première période du Bulls – Hawks de cette nuit, Ayo Dosunmu lui a chipé le cuir avant de partir en contre-attaque. Mais sa passe vers DeMar DeRozan n’est pas arrivée à destination.

Cela n’a pas empêché le rookie des Bulls de se montrer. En attaque d’abord, où il a signé l’une de ses meilleures sorties de l’année avec 14 points à 6/7 en moins de 20 minutes. Et en défense évidemment, où il a dû défendre sur Trae Young. Une mission qu’on lui avait déjà confiée deux jours plus tôt, sur le parquet des Hawks cette fois.

« Peu importe à quel point on observe le jeu de certains joueurs, c’est différent d’entrer en jeu et de se mesurer à eux », rappelle le rookie, cité par Yahoo! Sports en amont de la seconde manche. « Avec sa saison dernière, où il les a menés en finale de conférence, en étant à un match des Finales (ndlr : deux en réalité)… J’étais prêt à relever ce défi. C’est lié à la passion du basket. On veut vivre ce genre de choses, être capable de défendre sur les meilleurs joueurs, de disputer les plus grands matchs. J’étais donc juste reconnaissant. »

Contré trois fois en deux matches

Le 38e choix de la dernière Draft a plutôt bien relevé ce défi. En plus de son interception évoquée plus haut, il s’est permis de contrer à deux reprises son adversaire à proximité du cercle. Celui-ci a certes compilé 26 points et 11 passes mais il n’a pas brillé par son adresse (10/23), ni par sa bonne tenue de balle (7 ballons perdus).

Ayo Dosunmu avait déjà contré Trae Young lors de la manche précédente, également remportée par les Bulls. Sur ce match-ci, en cinq minutes de défense, il avait contenu le meneur des Hawks à 0/5 aux tirs.

Ayo Dosunmu put Trae on a reverse poster 😱 pic.twitter.com/q2TfjtyPw6 — Bulls Talk (@NBCSBulls) December 28, 2021

« Mon idée était vraiment de rester face de lui, d’utiliser ma taille, mes instincts défensifs », détaille le natif de Chicago. « Je sais que c’est un grand joueur. Je l’ai beaucoup observé car je suis un étudiant du jeu. J’ai compris qu’il était très malin, performant sur les pick-and-roll, qu’il était capable de pénétrer et d’impliquer ses coéquipiers. Je voulais donc utiliser ma taille, essayer de le gêner et contester tous les tirs ».

De façon générale, Ayo Dosunmu décrit un moment « très sympa » face au All-Star des Hawks.

Ses coéquipiers et ses coaches y voient la démonstration de l’esprit de compétition d’un joueur qui n’a pas peur de défier les meilleurs. Également chargé de ralentir Trae Young, Javonte Green estime que le rookie « ne recule devant personne. J’ai l’impression qu’il a une mentalité de chien comme moi, je ne peux que respecter Ayo. »