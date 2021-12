Pertes de balle, 3-points forcés… Les Lakers constatent encore leurs problèmes en fin de match

Encore une défaite pour les Lakers, la sixième sur les sept derniers matchs, et encore un « money time » raté.

Que s’est-il passé pour que LeBron James et sa troupe, qui menaient pourtant de 14 points (80-66) dans le troisième quart-temps, s’écroulent ainsi en fin de match, à Memphis ? Ça dépend de qui on interroge…

« On sait qu’on a beaucoup de joueurs qui percutent, mais les pertes de balle négligentes, où on rend juste le ballon, sans pression ou sans raison, ce sont celles qui nous ont mis en difficulté », expliquait LeBron James.

Le « King » vise-t-il Russell Westbrook, auteur de cinq pertes de balle ? S’inclut-il dans le lot, alors qu’il a aussi perdu cinq ballons, dont un décisif avec 6.7 secondes à jouer et un retard de trois points ? Pour David Fizdale, les 18 « turnovers » ont en effet un des problèmes majeurs de Los Angeles, mais pas le seul.

Trop de 3-points selon Russell Westbrook

« Ce qui nous a probablement le plus fait mal en fin de match, ce sont les pertes de balle et l’action en plus qu’on ne faisait pas, cette passe supplémentaire pour trouver le coéquipier démarqué » explique le coach par intérim.

Mais pour Russell Westbrook, la différence avec la victoire à Houston vient surtout de la sélection de tirs de son équipe. Dans le quatrième quart-temps, face aux Rockets, les Lakers avaient ainsi attaqué le cercle, finissant les 12 dernières minutes à 12/21 au tir, dont 1/5 de loin. Face aux Grizzlies, le jeu de Los Angeles se résumait à chercher un 3-points, souvent après une ou deux passes, et l’équipe a bouclé l’ultime quart-temps à 7/20, dont 2/10 de loin.

« Vous pouvez regarder les vidéos des deux matchs et voir d’où venaient nos tirs », a pesté le meneur. « Cette fois, ce n’était pas vraiment dans la peinture. »

LeBron James et Russell Westbrook ont sans doute chacun (en partie) raison, les pertes de balle et la surutilisation du 3-points en fin de rencontre étant liées à la pauvreté du jeu offensif des Lakers dans le « money time ».