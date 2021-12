Isaiah Thomas était en train de faire ses courses, à Seattle, lorsqu’il a reçu le coup de fil de Nico Harrison. « Tu penses pouvoir jouer ce soir ? », lui a demandé le GM des Mavs. Évidemment qu’ « IT » pensait pouvoir jouer ! Le meneur revenait tout juste de son séjour à Los Angeles, où les Lakers n’ont pas prolongé son aventure.

Il a ainsi pris un avion de son État natal de Washington, direction Sacramento où les Mavs jouaient la nuit dernière. Il est arrivé dans l’après-midi après avoir jeté un œil aux systèmes des Texans durant le vol. Puis il a signé son contrat de dix jours, seulement quelques heures avant le coup d’envoi.

Il devenait ainsi le 24e joueur à enfiler le maillot des Mavs cette saison. Une sacrée journée pour lui qui a pu disposer de 13 minutes de jeu, pour inscrire six points (3/8 aux tirs) et distribuer 4 passes décisives.

Sa prestation a été appréciée par Jason Kidd qui voit en lui un joueur surmotivé. « Si on lui demande de jouer au plus haut niveau, il prendra l’avion et ira n’importe où pour jouer. C’est dire à quel point il aime ce sport. Il veut revenir dans la ligue, c’est donc une grande opportunité pour lui », juge le coach des Mavs.

Brandon Knight, le malheureux

« Je suis un grand fan de lui », poursuit Alvin Gentry, qui assure l’intérim chez les Kings, l’équipe qui a drafté le double All-Star en 2011. « Tout le monde ici est bien conscient de ce qu’il a fait. C’était le 60e choix de la Draft et selon moi, il a presque connu une carrière de Hall of Famer. »

Sauf qu’aujourd’hui, l’ancien candidat au titre de MVP est réduit à un rôle de « bouche-trou » au sein d’effectifs ravagés par la reprise de l’épidémie de Covid. Son contrat à Dallas, il le doit au placement en quarantaine de Brandon Knight, qui venait lui-même de signer un contrat de dix jours.

Un coup dur pour cet autre meneur, âgé de 30 ans, qui essaie lui aussi de retrouver sa place dans la ligue. « Ça craint pour quelqu’un qui se bat pour revenir dans la ligue. Il faisait tout correctement, il a fait un grand match (lundi à Portland avec 18 points et 5 passes). Il était effondré, j’étais effondré, on l’était tous », décrit Jason Kidd.

Ce dernier a bien conscience que le contrat précaire de l’ancien espoir des Pistons, Bucks ou Suns devrait expirer avant sa sortie de quarantaine. L’épidémie aura offert quelques fenêtres de tirs mais fera beaucoup de malheureux.