Quand Chimezie Metu assomme (encore) les Mavs

Cette fois, Chimezie Metu a gardé son sang-froid jusqu’au bout. Son dernier coup d’éclat face aux Mavericks ne l’avait clairement pas mis sous son meilleur jour, alors que l’international nigérian avait écopé d’un match de suspension après avoir envoyé un crochet à Eugene Omoruyi, en Summer League.

Cette nuit, c’est sur une prouesse exclusivement basketballistique qu’il s’est distingué, avec un 3-points au buzzer inscrit depuis le corner pour terrasser les Mavs, battus 95 à 94. Son shoot victorieux a été suivi d’une séquence d’euphorie collective qu’il n’est pas prêt d’oublier.

« C’était sans doute le meilleur moment, quand tous les gars se jettent sur toi. Tout s’arrête. C’était vraiment sympa. Depuis que je suis dans la ligue, c’est sans aucun doute le meilleur truc qu’il m’est arrivé. C’était un super sentiment pour nous d’arracher cette victoire », a-t-il déclaré après le match.

Une question de confiance

Souvent prompt à critiquer les lacunes de son groupe, Alvin Gentry a cette fois souligné la justesse de cette dernière action, tant dans la finition que sa construction.

« Mezzie a mis un gros tir depuis le corner, mais c’est la passe de De’Aaron Fox qui a vraiment tout changé », a-t-il glissé. « Il s’est tourné vers le corner et s’est exécuté très vite. Il a dit qu’il allait essayer d’aller au dunk, chercher des lancers, ou s’il voyait le drive se refermer, trouver un gars dans le corner ».

Leader de l’équipe, De’Aaron Fox a fait confiance à son coéquipier alors que deux points auraient suffi pour forcer une prolongation. Sa passe pour Chimezie Metu, symbole de la confiance du meneur des Kings envers son coéquipier, a contrasté avec le manque de confiance régnant dans les rangs de Dallas sur cette dernière possession.

Alors que les Mavs ne devaient surtout pas concéder de panier à 3-points, Dwight Powell a soudainement fait le choix de venir en aide sur De’Aaron Fox, parti au drive face à Frank Ntilikina. L’aide de l’intérieur de Dallas a alors ouvert un boulevard pour la victoire de Sacramento avec ce tir dans un fauteuil que Chimezie Metu n’a pas manqué.

« Fox a réussi une super action », a déploré Jason Kidd. « C’est dur pour nous. Malheureusement, si on laisse un lay-up, le score est à égalité et on va en prolongation. Mais Dwight Powell est venu en aide et ils ont mis leur tir ».