Mouvement Metu : balance ton poing

Explosif en première mi-temps à l’image de sa claquette dunk magistrale, après avoir envoyé le ballon sur la planche, Chimezie Metu a fini par imploser en deuxième.

Déjà victime d’une fracture du poignet après une grosse faute de Jonas Valanciunas en février dernier, l’international nigérian est sorti de ses gonds après avoir été balancé par Eugene Omoruyi, sans doute peu enclin à se faire postériser à son tour.

Violemment retombé au sol, le joueur des Kings s’est rapidement relevé pour envoyer un crochet au joueur des Mavericks, occasionnant une double expulsion.

Les Kings entre condamnation et soutien

En réagissant ainsi, Chimezie Metu a « perdu », puisqu’il s’est pénalisé en se retrouvant dehors, et a pénalisé son équipe, pour qui il était le quatrième meilleur contributeur en attaque depuis le début de la Summer League, tournant à 10 points, 6.8 rebonds, 2.5 passes décisives et 2 interceptions en moyenne sur quatre matchs.

C’est ce qu’a rappelé son coach, Bobby Jackson, après la rencontre.

« On ne veut plus jamais que ça se reproduise », a-t-il déclaré. « Il faut juste être intelligent, toujours se protéger, comprendre en quoi consiste cette ligue et ne pas se mettre dans ce genre de situation. Encore une fois, je suis leur entraîneur, je soutiendrai tout ce que mes joueurs font, et je pense que c’est ce que font les franchises et les équipes normales. Avons-nous aimé ce que Metu a fait ? Non, mais au bout du compte, nous devons le soutenir et l’épauler. »

Même son de cloche pour son coéquipier Louis King, meilleur marqueur des Kings avec 18 points, qui aurait aimé voir Chimezie Metu réagir différemment.

« J’ai eu l’impression que c’était juste une mauvaise faute de l’autre équipe et qu’il a passé ses nerfs dessus. Je crois qu’il aurait dû adopter une approche différente, mais parfois les gens sont dans le moment et vous ne pouvez pas vraiment arrêter leur intensité. »