Summer League : Chimezie Metu expulsé pour son crochet au visage de son adversaire

La rencontre entre les Kings et les Mavericks a été marquée par une double expulsion. Au départ, une tentative de « poster dunk » de Chimezie Metu sur Eugene Omoruyi. Ce dernier repousse l’intérieur de Sacramento en l’air pour éviter d’être sur le poster. C’est évidemment très dangereux et Metu se relève et colle une droite à son compatriote.

Les arbitres ont décidé d’expulser les deux joueurs, estimant que le geste d’Omoruyi méritait une disqualifiante. Si Metu a pété un câble, c’est peut-être parce que la dernière fois qu’il avait été balancé au sol, c’était par Jonas Valanciunas, et il s’était fracturé le poignet en retombant mal…