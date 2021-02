Balancé par Jonas Valanciunas après son dunk, Chimezie Metu s’est cassé le poignet !

Déjà pas en grande forme ces temps-ci, avec quatre défaites de rang, les Kings vont devoir se passer de leur intérieur remplaçant, Chimezie Metu, pendant au moins quatre semaines, à cause d’une fracture au poignet droit.

Cette blessure est arrivée sur une action plus que litigieuse impliquant Jonas Valanciunas. Après un dunk, Chimezie Metu a passé ses jambes autour du cou du pivot balte, ce qui n’a pas plu du tout à ce dernier, qui a jeté son adversaire au sol assez violemment. Pour le coach de Sacramento, Luke Walton, c’est un geste que la ligue doit sanctionner. On ne peut pas envoyer un joueur au sol comme ça, car les conséquences peuvent être graves.

« C’était une action dangereuse », affirme Luke Walton dans le Sacramento Bee. « Il a pris sa jambe et a essayé de le balancer au sol. Je ne comprends pas comment ça n’est pas considéré comme une faute flagrante dans la NBA actuelle. Je ne vois pas comment ça peut être une action basket. »

Même son de cloche chez Jusuf Nurkic, actuellement blessé… au poignet, et qui s’est exprimé sur les réseaux sociaux : « Allons Jonas, mec, on doit mieux se comporter. Metu est un basketteur ».

« Je ne jette pas du tout la pierre à JV sur ce coup-là »

De leur côté, les Grizzlies font bloc, à l’instar de Ja Morant qui défend son pivot. Selon lui, Chimezie Metu a lui aussi commis une faute en restant accroché au cercle et, surtout, en passanr ses jambes sur les épaules de Jonas Valanciunas. Un geste déplacé et dispensable.

« Il a un peu exagéré. Il a réussi le dunk et il était probablement content. Je pense qu’il a placé ses jambes autour de [Jonas] et ce n’est pas vraiment respectueux du joueur. Je ne jette pas du tout la pierre à JV sur ce coup-là. »

Dans sa première saison chez les Kings, après deux campagnes très discrètes à San Antonio, Chimezie Metu va donc devoir patienter avant de retrouver les parquets, et sa place dans la rotation de Luke Walton. Une place non assurée pour le pivot de 23 ans d’origine nigériane qui tourne seulement à 3 points et 2 rebonds en 6 minutes de moyenne…