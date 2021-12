Les Bulls n’auront pas d’enveloppe de recrutement pour remplacer Patrick Williams

Mal retombé sur son poignet et victime d’une luxation périlunaire du carpe, un problème extrêmement rare, Patrick Williams avait rejoint l’infirmerie après seulement cinq matches cette saison.

Opéré le 31 octobre dernier, l’ailier des Bulls allait ainsi rester éloigné des parquets pendant quatre à six mois. Pour compenser son absence, la franchise de Chicago avait demandé une « Disabled Player Exception », c’est-à-dire une enveloppe pour recruter un remplaçant.

Sauf que comme le 4e choix de la Draft 2020 pourrait revenir en playoffs, ce qu’il espère d’ailleurs, et sa saison n’est pas définitivement terminée. Dans ces conditions, la ligue a refusé la demande des Bulls.

The NBA has denied the Chicago Bulls’ request for a Disabled Player Exception for injured forward Patrick Williams, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) December 29, 2021

LEXIQUE

Disabled Player Exception : lorsqu’une franchise perd un joueur pour une longue durée, elle peut demander à la NBA de profiter d’une enveloppe supplémentaire pour recruter un joueur. Cette « dérogation », accordée après une étude du dossier médical, permet de ne pas compter le salaire du joueur blessé, et de proposer un contrat à son remplaçant pour un montant égal à 50% du salaire du joueur blessé. Avec cette enveloppe, on peut signer un joueur libre ou un joueur sur la liste des coupés, mais aussi réaliser un transfert. La durée du contrat du joueur acquis par cette exception ne pourra excéder un an, et avec cette enveloppe, on ne peut acquérir qu’un seul joueur.