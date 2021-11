Patrick Williams espère revenir cette saison

Il a été frappé par la malchance. Bousculé dans les airs par Mitchell Robinson, Patrick Williams est en effet mal retombé, sur son poignet, face aux Knicks. Résultat des examens ? Une luxation périlunaire du carpe, un problème extrêmement rare, et une opération programmée ce dimanche 31 octobre.

Plus important encore : son absence était estimée entre quatre et six mois, tout en sachant que ces blessures demandent souvent beaucoup de temps avant de n’être plus qu’un vilain souvenir. En clair, alors qu’elle venait tout juste de commencer, sa saison était déjà terminée…

« C’était difficile de me faire à cette idée », assure-t-il à NBC Sports. « Je n’avais pas grand-chose à répondre quand on m’a appris ça. Dans ces situations, il n’y a pas beaucoup à dire. C’est chiant. On travaille tellement durant l’été. On passe par plusieurs émotions et pensées. Il n’y a rien de positif dans le fait d’être blessé, rien de bien dans le fait de rester assis. C’est chiant, vraiment. »

« L’objectif, c’est clairement de rejouer cette saison »

L’ailier des Bulls ne veut pas baisser totalement la tête pour autant. Il espère tout de même pouvoir revenir cette saison, en playoffs pourquoi pas.

« Je vais faire tout ce que les médecins vont me dire. L’objectif, c’est clairement de rejouer cette saison. Ça va dépendre de l’opération, donc c’est dur de faire des prévisions avant d’être passé sur le billard. La première semaine, je vais avoir du mal à me dire que c’est ma nouvelle réalité, puis la semaine d’après, je vais construire un plan pour le mois suivant. Puis pour le mois d’après. »

Néanmoins, les mois risquent d’être longs jusqu’au printemps prochain pour le jeune joueur.

« Pour l’instant, je vais à la salle d’entraînement, j’essaie de rester impliqué le plus possible » détaille-t-il sur son état mental. « Je parle à mes coéquipiers. J’essaie de trouver des solutions pour utiliser au mieux mon temps, plutôt que de voir ça de manière négative. Beaucoup de joueurs connaissent des blessures durant leur carrière et mes coéquipiers m’aident énormément. Ils communiquent avec moi, s’assurent que je vais bien. Même si je ne suis pas sur le parquet, s’avoir qu’ils assurent mes arrières, ça aide. »