Le mental à toute épreuve de Killian Tillie

« Je n’ai jamais cessé d’y croire. Je n’ai jamais pensé que les blessures allaient m’en empêcher ».

Rien n’a été facile pour Killian Tillie depuis son arrivée en NBA, entre les pépins physiques, la pandémie et son faible de temps de jeu qui l’avait empêché de se lâcher jusqu’à présent, à naviguer entre la NBA et la G-League.

Malgré les embûches, le Français n’a jamais lâché et la tendance commence à tourner en sa faveur, après avoir disputé 27 minutes à Sacramento puis enchaîné avec 6 points, 3 rebonds, 1 passe décisive et 1 contre face à Phoenix. Sur ce match, il s’est même offert un « poster dunk » qui a fait le tour des réseaux sociaux et l’a mis en bonne position dans le Top 10 de la nuit.

« À chaque fois que j’ai vu Killian jouer lorsqu’il était en bonne santé, il a toujours été très bon », a déclaré Brandon Clarke, son coéquipier à Memphis et aussi à l’époque de Gonzaga. « Donc c’est bon de le voir en bonne santé et de pouvoir être le Killian que je connais, que nous connaissons ».

Pour gagner sa place, essayer de prévenir d’éventuelles rechutes et répondre au défi physique de la NBA, Killian Tillie a beaucoup travaillé sur son corps durant l’intersaison.

« Tout ça m’a appris à prendre mon corps plus au sérieux et à travailler plus dur sur mon corps » a-t-il souligné. « Évidemment, j’ai eu quelques mauvaises blessures dans le passé, mais ça va beaucoup mieux maintenant. J’ai fait beaucoup de choses et j’ai beaucoup travaillé pour ça. Ça m’a aussi appris à être plus mature à ce sujet et ça m’a rendu un peu plus dur. Je me sens beaucoup plus costaud maintenant ».

La confiance de son coach, le soutien de Brandon Clarke

Seul le travail paie en NBA, et à Memphis peut-être plus qu’ailleurs. Son éthique de travail lui a ainsi permis de voir le terrain de plus en plus et d’être aussi impliqué dans la vie de groupe de l’équipe première.

« Je ne me sens pas vraiment comme un « two-way contract ». J’ai l’impression de faire partie intégrante de l’équipe, surtout ici. Le coach ne se soucie pas vraiment de ça. Il me fait confiance, il aime mon jeu et il a confiance en moi, en me mettant sur le terrain. Donc, j’essaie d’être sérieux et de m’assurer que je fais bien mon travail ».

Avec le soutien du coach, Killian Tillie peut aussi compter sur Brandon Clarke, autre joueur formé à Gonzaga qui peut lui apporter son expérience, lui qui a aussi connu cette incertitude par rapport à son temps de jeu et sa capacité à s’adapter à la NBA. Pour le Canadien, le Français doit continuer de s’accrocher et être patient, d’autant plus dans une équipe qui tourne bien, comme c’est le cas à Memphis.

« C’est une longue saison. Il faut prendre soin de son corps, mais aussi de sa tête, vraiment » a-t-il ajouté. « La saison est vraiment longue, on ne sait jamais vraiment quand ton nom va être appelé, quand on va avoir besoin de toi. Mais il va toujours y avoir des blessés au cours de l’année, et donc chaque joueur va être utile à un moment ou à un autre. Donc il faut toujours travailler, être reconnaissant d’être ici et s’accrocher ».