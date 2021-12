Nikola Vucevic monte clairement en puissance avec les Bulls

Maladroit en début de saison, irrégulier aussi, ainsi que touché et mis à l’isolement par le Covid-19, Nikola Vucevic était dépité par son niveau de jeu malgré les bonnes performances collectives des Bulls.

Mais ça va mieux ces derniers temps. Sur les quatre derniers matches par exemple, tous gagnés par Chicago, l’intérieur tourne à 19.3 points, 12.8 rebonds, 3.8 passes et 2.3 contres de moyenne, à 44 % de réussite à 3-pts.

Sa dernière sortie, à Atlanta, est une des plus abouties de sa saison avec 24 points, 17 rebonds, 6 passes, 4 contres et 4 paniers à 3-pts. Cette ligne de statistique est même historique, ce qui importe peu à l’ancien d’Orlando.

« C’est sympa d’apprendre ça, mais quand on parle de chiffres, on peut fabriquer n’importe quoi de nos jours », note-t-il, pour le site officiel de la franchise. « Je trouve que les statistiques devraient fonctionner par cinq : 10, 15, 20, 25… Ainsi, on voit la régularité, donc 24, c’est aléatoire, et 17 aussi. Je suis surtout heureux de bien jouer. »

Zach LaVine et DeMar DeRozan ont brillé contre les Hawks, avec 65 points (sans oublier 19 passes décisives) à eux deux, dont 44 en première mi-temps. L’intérieur a donc fait l’essentiel de sa prestation en seconde période, avec notamment 13 points et 5 rebonds dans le dernier quart-temps.

45 % de réussite à 3-pts depuis dix matches

Ses deux paniers primés de suite dans le « money time » ont fait mal aux Hawks et confirment sa réussite des derniers temps. Depuis dix matches, l’ancien coéquipier d’Evan Fournier a réglé la mire avec 45% de réussite derrière l’arc.

« J’ai parlé à Billy Donovan et ça m’a aidé. Il savait que j’étais frustré avec ma réussite au shoot et c’est évident que tout joueur veut bien shooter. Il m’a dit de ne pas me laisser distraire par cela. Je suis maladroit, mais je ne dois pas non plus ne rien faire sur le parquet. Je laissais ma maladresse influencer mon jeu et Donovan m’a dit que j’étais trop bon pour ça. Après mon retour, j’ai réussi à retrouver mes idées et à me concentrer sur mon jeu. Même dans ce match, je suis vraiment entré dedans en seconde période. J’ai fait autre chose en attendant, pour rester dans le rythme. Au fil du match, surtout en dernier quart-temps, j’ai pu mettre des shoots. »

Depuis un mois globalement, Nikola Vucevic monte donc en puissance et trouve sa place au sein du collectif des Bulls.

On le retrouve dans ses standards, c’est-à-dire autour de 19 points et 10 rebonds par match, avec en plus une grosse réussite à 3-pts. Une bonne nouvelle pour la suite du côté de Chicago.

« Je sais à quel point Vooch travaille », remarque DeMar DeRozan. « Je ne laisserai jamais une période un peu difficile pour lui illustrer le joueur qu’il est. C’est un joueur dominant à son poste, un des intérieurs les plus doués et polyvalents de la ligue. Sa carrière parle pour lui et ce n’était qu’une question de temps avant de le revoir. J’ai toujours eu confiance en lui. »