Nikola Vucevic dépité par sa mauvaise passe

Les Bulls ont sept joueurs placés à l’isolement, des blessés, et on pensait que Nikola Vucevic allait en profiter pour se relancer et élever son niveau de jeu. Malheureusement, le Monténégrin a déjoué face au Heat avec un affreux 3/15 aux tirs. Il pensait avoir touché le fond cette saison, mais l’ancien pivot du Magic continue de creuser…

« Je n’ai pas vraiment d’explication sur ce qui m’arrive avec mon tir » concède-t-il, interrogé par The Athletic. « Même ce soir, j’ai quelques tirs au poste haut et des hook shots que je mets habituellement. Rien n’est entré pour moi ce soir. »

À 31 ans, le pivot des Bulls confie « qu’il n’a jamais vécu un tel passage à vide« , et depuis que DeMar DeRozan est à l’isolement, il tourne à 34% aux tirs avec un +/- cumulé de -49 !

« C’est juste très décevant pour moi parce j’essaie d’être là pour mes coéquipiers et de faire le nécessaire pour nous aider à gagner, et pour l’instant, je ne le fais pas. Je suis trop juste pour mon équipe, et c’est ce qui est le plus frustrant. Il y a eu des matches où je n’étais pas bon, mais on gagnait, et ce n’était pas important. Mais quand on perd et qu’on ne joue pas bien, on se sent encore plus responsable et on se dit que c’est de sa faute. »

Des contre-performances qui agacent Billy Donovan, qui met Lonzo Ball dans le même panier. « Avec le manque de points de l’équipe, on a besoin que Vucevic et Lonzo compensent cela par d’autres moyens. Il doit travailler sur lui-même pour sortir de tout ça. Il se connaît mieux que personne. »