L’effectif des Raptors au bord de la rupture

Les huit jours, après leur dernier match contre les Warriors, pour récupérer n’ont pas eu l’effet escompté pour les Raptors. La franchise canadienne est en effet lourdement frappée par le Covid-19 avec dix joueurs à l’isolement.

Le déplacement à Cleveland ce dimanche soir, alors que les Raptors étaient privés de leurs sept meilleurs marqueurs, s’annonçait très, très compliqué. Surtout quand on entend le récit de Yuta Watanabe.

« Après le match contre les Warriors, on ne pouvait plus rien faire », raconte-t-il à Sportsnet. « Dès qu’on allait à la salle d’entraînement, on se faisait tester et deux ou trois joueurs de plus étaient positifs. On n’a pas pu s’entraîner de la semaine, rien du tout. J’allais à la salle pour shooter tout seul, c’est tout. »

Le groupe de Nick Nurse pour cette rencontre était par conséquent fait de bric et de broc : huit joueurs sur la feuille, le minimum donc, dont quatre jokers médicaux qui venaient de G-League (DJ Wilson, Tremont Waters, Daniel Oturu et Juwan Morgan). La franchise a su qu’elle pourrait jouer ce dimanche soir seulement dans l’après-midi…

« On a rencontré les quatre nouveaux joueurs juste avant le match, dans le bus, en allant à la salle des Cavaliers », précise Yuta Watanabe. « On a répété quelques actions. Habituellement, avant le match, on regarde des actions de l’adversaire, mais là, le coach nous a montré des images de notre équipe, pour s’assurer que tout le monde voit ce qu’il faut faire. Donc c’était bien différent d’un match classique. »

« J’essaie de faire tout ce qui est possible pour rester en bonne santé. Mais, arrivé à ce point, c’est comme s’il n’y avait plus rien à faire de plus »

Forcément, face à un tel constat, il ne fallait pas s’attendre à des miracles sur le parquet. Les Raptors ont explosé, avec une lourde défaite de 45 points (144-99)… Et ça pourrait continuer ce mardi soir contre les Sixers.

« On doit jouer, tout simplement. Je ne veux pas trop prendre la tête à mes joueurs », explique Nick Nurse, sur le discours qu’il a tenu à ses troupes avant la rencontre. « Je voulais simplement qu’ils jouent et c’était une excellente opportunité pour eux de se montrer et de jouer dur. »

Pour les joueurs, cette situation est bien compliquée à aborder. Sportivement comme psychologiquement.

« J’étais anxieux », confesse Yuta Watanabe. « C’était comme si tout le monde était positif. J’essaie de faire tout ce qui est possible pour rester en bonne santé. Mais, arrivé à ce point, c’est comme s’il n’y avait plus rien à faire de plus. Mes coéquipiers font un excellent travail, en restant chez eux, et j’estime être chanceux de ne pas avoir attrapé le Covid-19 jusqu’à maintenant. Je continue de m’isoler le plus possible. Je suis arrivé à Cleveland le 25 et j’ai mangé dans ma chambre, seul. Une belle manière de fêter Noël… »